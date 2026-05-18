Гауляйтер оккупированного Скадовска попал под удар дрона

Глава оккупационной администрации Скадовска Александр Дудка получил ранение после удара дрона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление коллаборанта Владимира Сальдо.
По словам Дудки, первый удар пришелся по автомобилю возле его дома. На место прибыли российские спецслужбы и оккупационная полиция.
После первого инцидента Дудка якобы возвращался домой и увидел новый дрон. Именно тогда он и получил касательное осколочное ранение головы.
Затем произошел еще один удар - по его машине. Но оккупационный чиновник уже успел ее покинуть.
По данным Сальдо, у него минно-взрывная травма и осколочное ранение головы.
Напомним, в сентябре 2024 года СБУ ему заочно сообщила о подозрении в коллаборационизме.
Как сообщало РБК-Украина, гауляйтер оккупированной Херсонщины Владимир Сальдо также получил новое подозрение - за организацию оккупационного батальона на левобережье Херсонской области.
А бывшего гауляйтера Херсона Александра Кобца заочно приговорили к пожизненному заключению за госизмену и коллаборационизм.