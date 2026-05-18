RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Гауляйтер оккупированного Скадовска попал под удар дрона

15:05 18.05.2026 Пн
1 мин
В каком состоянии коллаборационист?
aimg Елена Чупровская
Фото: Александр Дудка - гауляйтер Скадовска (росСМИ)

Глава оккупационной администрации Скадовска Александр Дудка получил ранение после удара дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление коллаборанта Владимира Сальдо.

Читайте также: Гауляйтер оккупированной Херсонщины Сальдо хочет передать часть области Беларуси, - ЦНС

Три атаки за выходные

По словам Дудки, первый удар пришелся по автомобилю возле его дома. На место прибыли российские спецслужбы и оккупационная полиция.

После первого инцидента Дудка якобы возвращался домой и увидел новый дрон. Именно тогда он и получил касательное осколочное ранение головы.

Затем произошел еще один удар - по его машине. Но оккупационный чиновник уже успел ее покинуть.

По данным Сальдо, у него минно-взрывная травма и осколочное ранение головы.

Напомним, в сентябре 2024 года СБУ ему заочно сообщила о подозрении в коллаборационизме.

Как сообщало РБК-Украина, гауляйтер оккупированной Херсонщины Владимир Сальдо также получил новое подозрение - за организацию оккупационного батальона на левобережье Херсонской области.

А бывшего гауляйтера Херсона Александра Кобца заочно приговорили к пожизненному заключению за госизмену и коллаборационизм.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Херсонская областьАтака дронов