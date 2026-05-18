Гауляйтер окупованого Скадовська потрапив під удар дрона

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву колаборанта Володимира Сальдо.

Три атаки за вихідні

За словами Дудки, перший удар припав по автомобілю біля його помешкання. На місце прибули російські спецслужби та окупаційна поліція.

Після першого інциденту Дудка нібито повертався додому і побачив новий дрон. Саме тоді він і отримав дотичне уламкове поранення голови.

Потім стався ще один удар - по його машині. Але окупаційний чиновник уже встиг її покинути.

За даними Сальдо, у нього мінно-вибухова травма та осколкове поранення голови.

Нагадаємо, у вересні 2024 року СБУ йому заочно повідомила про підозру в колабораціонізмі.