Главная » Новости » Война в Украине

Гауляйтер оккупированного Скадовска попал под удар дрона

15:05 18.05.2026 Пн
В каком состоянии коллаборационист?
aimg Елена Чупровская
Гауляйтер оккупированного Скадовска попал под удар дрона Фото: Александр Дудка - гауляйтер Скадовска (росСМИ)
Глава оккупационной администрации Скадовска Александр Дудка получил ранение после удара дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление коллаборанта Владимира Сальдо.

Три атаки за выходные

По словам Дудки, первый удар пришелся по автомобилю возле его дома. На место прибыли российские спецслужбы и оккупационная полиция.

После первого инцидента Дудка якобы возвращался домой и увидел новый дрон. Именно тогда он и получил касательное осколочное ранение головы.

Затем произошел еще один удар - по его машине. Но оккупационный чиновник уже успел ее покинуть.

По данным Сальдо, у него минно-взрывная травма и осколочное ранение головы.

Напомним, в сентябре 2024 года СБУ ему заочно сообщила о подозрении в коллаборационизме.

Как сообщало РБК-Украина, гауляйтер оккупированной Херсонщины Владимир Сальдо также получил новое подозрение - за организацию оккупационного батальона на левобережье Херсонской области.

А бывшего гауляйтера Херсона Александра Кобца заочно приговорили к пожизненному заключению за госизмену и коллаборационизм.

