Гауляйтер оккупированного Скадовска попал под удар дрона

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление коллаборанта Владимира Сальдо.

Три атаки за выходные

По словам Дудки, первый удар пришелся по автомобилю возле его дома. На место прибыли российские спецслужбы и оккупационная полиция.

После первого инцидента Дудка якобы возвращался домой и увидел новый дрон. Именно тогда он и получил касательное осколочное ранение головы.

Затем произошел еще один удар - по его машине. Но оккупационный чиновник уже успел ее покинуть.

По данным Сальдо, у него минно-взрывная травма и осколочное ранение головы.

Напомним, в сентябре 2024 года СБУ ему заочно сообщила о подозрении в коллаборационизме.