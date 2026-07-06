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"Гастролеры и схематозники": Мадяр отреагировал на коррупционный скандал в СБС

00:03 06.07.2026 Пн
2 мин
За что именно задержанный чиновник Сил беспилотных систем требовал 2 тысячи долларов?
aimg Екатерина Коваль
"Гастролеры и схематозники": Мадяр отреагировал на коррупционный скандал в СБС Фото: командующий Сил беспилотника систем Роберт Мадяр Бровди (Getty Images)
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В Силах беспилотных систем разоблачили чиновника на взятке за трудоустройство военнослужащего. Дело уже передано в Государственное бюро расследований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу командующего СБС Роберта Бровди (Мадяра).

Что именно обнаружили

Внутренняя безопасность СБС разоблачила чиновника группировки на получении 2000 долларов взятки - деньги брали за трудоустройство военнослужащего в структуру Сил беспилотных систем. Материалы и доказательства уже были переданы в ДБР.

Бровди подчеркнул, что толерантность к коррупции, насилию или взяточничеству в группировке является нулевой.

Что беспокоит командующего

По словам Мадяра, ССС стремительно разрастается, объединяя подразделения разной эффективности. Среди бойцов встречаются "гастролеры, симулянты и схематозники", а также случаи проникновения предателей и наводчиков.

Командующий обратился лично ко всем военнослужащим с просьбой сообщать о:

  • мертвые души или использование бойцов в невоенных целях;
  • насилие в подразделениях;
  • вымогание денег или манипуляции с "боевыми" выплатами;
  • откаты при закупках техники и дронов;
  • продажа военного имущества или боеприпасов;
  • взятки за должности или повышение;
  • сексуальные притязания и буллинг.

Напомним, с начала 2026 года Силы беспилотных систем нарастили количество поражений в оперативной и стратегической глубине врага на 1150% - ВСУ выключили оккупантам рубильник в Крыму и парализовали связь.

Ранее сообщалось, что украинские военные массированно обесточивают тылы россиян на временно оккупированных территориях, оставляя врага без связи и света, враг пытается спасаться генераторами.

Также британские журналисты рассказывали об одном из самых закрытых подразделений Сил обороны - батальоне беспилотных систем "Kairos" 414-й бригады "Птахи Мадяра", который выполняет спецоперации по поражению объектов в глубоком тылу России - The Times рассказали о подразделении ВСУ, регулярно атакующем цели в России.

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