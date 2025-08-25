Гастроентеролог розкрила корисні страви, які їсть на сніданок, обід та вечерю

Гастроентеролог поділилась своїм ідеальним щоденним раціоном, розповівши, які страви на сніданок, обід та вечерю вважає найкориснішими. За його словами, правильний вибір продуктів на кожен прийом їжі допомагає підтримувати енергію та нормалізувати роботу шлунково-кишкового тракту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Eating well .

Легкий сніданок

За словами гастроентеролога та доктора медичних наук Рабія де Латур, розпочинати день варто з легкого сніданку.

"Я прокидаюся і випиваю склянку води, а потім з'їдаю протеїновий пунш: два яєчні білки", - каже вона.

Вживання води на початку дня може допомогти підтримувати водний баланс. З'їдання цілих яєць може бути навіть ситнішим і поживнішим, ніж білки. Жовтки містять багато поживних речовин і антиоксидантів, включаючи холін, вітамін D, лютеїн і зеаксантин.

Також лікар випиває чашку кави вранці. Дослідження, опубліковане в науковому журналі MDPI, показало, що кава - це корисний для кишечника варіант, який може сприяти здоровому травленню. Помірне споживання збільшує відносну кількість корисних бактерій в кишківнику.

Однак надмірне споживання кави (понад 5 чашок на день) пов'язане з рефлюксними розладами, захворюваннями пародонту та прогресуванням хвороби Крона.

Багатий на клітковину обід

На обід де Латур обирає варіант з рослинною їжею - салат, багатий на клітковину. Наприклад, с алат з капусти кейл, кіноа та яблук.

За даними Catholic healthl, продукти з високим вмістом клітковини зазвичай займають більше місця в шлунку, що сприяє швидшому насиченню та тривалішому відчуттю ситості. Це може допомогти зменшити загальну кількість спожитих калорій і підтримувати здорову вагу.

Ситна вечеря

Вечеря зазвичай є найситнішим прийомом їжі за день, що часом ускладнює її приготування. Але гастроентеролог любить дотримуватися свого улюбленого поживного вибору.

"На вечерю я їм рис з цвітною капустою та сочевицею. Це джерело рослинного білка та клітковини. Ще додаю трохи йогурту та маринованих овочів", - зазначила медик.

Поєднання білка та клітковини з сочевиці та цвітної капусти допомагає довго залишатися ситими. Йогурт та мариновані овочі багаті на пробіотики, які чудово впливають на здоров'я кишкового мікробіому.

За даними Biomed central, вживання домашньої їжі частіше може бути пов’язане з кращою якістю харчування та зниженням ризику розвитку ожиріння та інших захворювань. Наприклад, люди, які готують їжу вдома більше п’яти разів на тиждень, споживають більше фруктів та овочів і мають нижчий ризик розвитку надмірної ваги.