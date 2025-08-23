Що буде з організмом, якщо їсти лимон щодня: 4 несподівані ефекти

Лимон має безліч корисних властивостей для організму - як позитивний так і негативних.. Чи можна його їсти щодня і що тоді буде з організмом?

РБК-Україна повідомляє про 4 зміни в організмі, які відбудуться при щоденному споживанні фрукта.

Допомагає запобігти утворенню каменів у нирках

В Корейському журналі урології йдеться, що камені в нирках - це тверді відкладення, що складаються з мінералів, які накопичуються в сечовивідних шляхах і утворюються в нирках. Вони вражають приблизно 10% людей.

Ви можете запобігти утворенню каменів у нирках, підвищивши рівень слабкої кислоти. Лимони містять форму цитрату, яка називається лимонною кислотою, що допомагає підвищити рівень цитрату в сечі.

Лимонна кислота зв'язується з кальцієм у сечі, допомагаючи запобігти перенасиченню сечі. Вона також зв'язується з твердими грудками мінералів, які називаються кристалами оксалату кальцію, запобігаючи їх росту та перетворенню на болючі камені в нирках.

За даними Національного фонду нирок, щоденне вживання 28 г концентрату лимонного соку, змішаного з водою, може допомогти запобігти утворенню каменів у нирках. Однак, цей спосіб може підійти не всім, тому щоб уникнути небажаних наслідків, варто спершу звернутися до лікаря.

Підтримує здоров'я серця

Згідно з інформацією у журналі International Lournal of Molecular Sciences, лимони багаті на вітамін С та інші антиоксиданти, які підтримують здоров'я серця.

Споживання достатньої кількості вітаміну С захищає клітини від вільних радикалів, які можуть пошкодити клітини.

Лимони містять фенольні сполуки - тип антиоксидантів, які підтримують здоровий кров'яний тиск, ендотеліальну функцію та рівень холестерину.

Дослідження 2017 року показало, що більша кількість фруктів та овочів пов'язана зі зниженням ризику серцево-судинних захворювань, раку та смертності від усіх причин.

Покращує засвоєння заліза

Один лимон містить понад 30% добової норми вітаміну С, який, як свідчать дані Міністерства сільського господарства США (USDA), важливий для засвоєння заліза.

Зокрема, за інформацією Національного інституту охорони здоров'я США, вітамін С допомагає засвоювати негемове залізо, яке міститься в рослинах та продуктах, збагачених залізом, таких як хліб та злаки.

Поєднання вітаміну С з харчовими джерелами заліза допомагає ефективніше засвоювати залізо. Це може бути особливо корисним, якщо ви веган або вегетаріанець і споживаєте переважно негемове залізо.

Запобігає пошкодженню клітин

Дослідження 20215 року показали, що цитрусові багаті на антиоксиданти та допомагають запобігти пошкодженню клітин, пов'язаному з такими захворюваннями, як серцево-судинні захворювання, хронічна хвороба нирок, рак та хронічна обструктивна хвороба легень.

Харчова цінність лимона

На сайті Міністерства сільського господарства США йдеться, що в одному лимоні без шкірки міститься:

калорій - 17

жир - 0,2 г

натрій - 1 мг

вуглеводи - 5 г

клітковина - 1,6 г, або 6% від добової норми

доданий цукор - 0 г

білок - 0,6 г

вітамін С - 31 мг, або 34% від добової норми

Лимони також містять інші мікроелементи, такі як калій, вітамін B6 та тіамін.

Ризики від щоденного вживання

Лимон, як правило, безпечний для вживання в кількостях, які зазвичай містяться в їжі та напоях.

В журналі Plos One йдеться, що деякі люди можуть мати чутливість до цитрусових. Можливі алергічні реакції варіюються від легких симптомів, таких як висип та свербіж навколо рота. Важливо звернути до лікаря, якщо виникла алергія на цитрусові.

Також кислота в лимонах може руйнувати зубну емаль. Найкраще полоскати рот чистою водою після вживання лимона.

Поради щодо вживання лимона

Додавання трохи лимона до раціону може допомогти збільшити споживання вітаміну С та антиоксидантів для підтримки здоров'я. Ось кілька порад, як безпечно їсти більше лимонів: