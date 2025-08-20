Цей суперфрукт варто зараз часто їсти: продається у всіх магазинах

Виноград - одна з найсмачніших і найкорисніших ягід сезону. Він не лише тішить солодким смаком, а й зміцнює серце та судини. Саме зараз, у розпал сезону, його варто додати до щоденного раціону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням сайт Real simple .

Чим корисний виноград

Виноград містить високий рівень фітонутрієнтів, зокрема поліфенолів. Це великий клас фітонутрієнтів, відомих своїми антиоксидантними властивостями.

Дієтолог Ейвері Зенкер розповів, що виноград містить фенольні кислоти, антоціани, флавоноїди та стильбени. Багато переваг винограду для здоров'я пояснюються впливом цих сполук на організм, зокрема їхніми протизапальними властивостями.

Коли ці поліфеноли потрапляють в організм, вони зосереджуються на нейтралізації вільних радикалів - або молекул, що підвищують окислювальний стрес і з часом можуть покращити серцево-судинну, мозкову, імунну та метаболічну діяльність.

Яка різниця між червоним, синім та зеленим виноградом

Більшість поліфенолів та антиоксидантів у синьому та червоному винограді містяться в шкірці. Синій виноград містить більше антоціанів, ніж червоний, і набагато більше, ніж зелений.

Синій виноград також має значно вищу загальну антиоксидантну ємність. Антоціани - це те, що надає фіолетовому винограду його насичений відтінок.

Червоний виноград містить помірну кількість антоціанів, завдяки чому має рожевий чи червонуватий відтінок.

Тоді як зелений містить більше вітаміну С, але менше поліфенолів.

Добова норма винограду

Для здорової дорослої людини: 150-200 г винограду на день. Тоді як для дітей - близько 50-100 г на день, залежно від віку.

Це кількість, яка забезпечує користь від вітамінів, антиоксидантів та мікроелементів, але не перевантажує організм цукром (виноград досить солодкий, близько 15-20% цукру).