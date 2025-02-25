Гасіння осередків тління триває: яка сьогодні ситуація на ЧАЕС після удару ворожого дрона

Рятувальники вже 12 день продовжують ліквідацію наслідків влучання російського дрона у саркофаг на Чорнобильській АЕС. Там проводиться виявлення та гасіння осередків тління.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС".
Станом на 16:00 25 лютого на саркофазі продовжувалися, в тому числі з використанням дронів, роботи з виявлення та гасіння осередків тління та часткового розкривання конструкцій.
"Погіршення радіаційної обстановки на проммайданчику НБК-ОУ та в цілому на ДСП ЧАЕС не зафіксовано. Виходу радіоактивних речовин за встановлені межі не виявлено", - не виявлено.
Зокрема, на обшивці саркофагу прокладено сім робочих ліній для гасіння осередків тління. Залучені необхідні сили та засоби ДСНС, зокрема групи верхолазів. У стані готовності знаходиться резерв особового складу ДСНС.
Нагадаємо, що у ніч на п'ятницю, 14 лютого, російська армія завдала чергового дронового удару по території України. Тоді під атакою опинився саркофаг на ЧАЕС, у який поцілив безпілотник, оснащений фугасною бойовою частиною. Дрон не було виявлено радарами через малу висоту польоту - до 85 метрів.
За даними Державного агентства України з управління зоною відчуження, наслідки атаки могли б бути катастрофічними, якби безпілотник влучив 15 метрів убік від місця ураження.
Раніше повідомлялось, що на ЧАЕС були призупинені роботи з гасіння пожежі. Там триває моніторинг ситуації за допомогою безпілотника.
Однак 17 лютого на саркофазі ЧАЕС було виявлено нові осередки тління. Які згодом локалізували.
Днями уряд виділив понад 1,5 млрд гривень на підтримку в безпечному стані пошкодженого укриття ЧАЕС.
Детальніше про атаку на Чорнобильську АЕС та її наслідки - у матеріалі РБК-Україна.