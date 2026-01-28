Гарячої води у Чернігові не буде: які терміни і причина

Зазначається, що через атаки російських окупантів на об'єкти критичної інфраструктури та прогноз погоди (суттєве зниження температури повітря) у місті виник дефіцит теплової потужності.

"За наявних умов ресурсів недостатньо для одночасного забезпечення споживачів і опаленням, і гарячим водопостачанням. У цей період усі наявні ресурси буде спрямовано на підтримання опалення житлових будинків, аби забезпечити збереження тепла в оселях мешканців Чернігова", - сказано у повідомленні.

Зараз технічні служби та енергетики працюють в посиленому режимі, щоб стабілізувати ситуацію та відновити надання послуг в повноцінному обсязі. Відновити постачання гарячої води у місті обіцяють орієнтовно через тиждень.