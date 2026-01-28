UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Гарячої води у Чернігові не буде: які терміни і причина

Ілюстративне фото: наявних ресурсів ледве вистачає на опалення (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Чернігові з 30 січня припиняють подачу гарячої води через дефіцит теплової потужності в місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Чернігівської міської ради.

Зазначається, що через атаки російських окупантів на об'єкти критичної інфраструктури та прогноз погоди (суттєве зниження температури повітря) у місті виник дефіцит теплової потужності.

"За наявних умов ресурсів недостатньо для одночасного забезпечення споживачів і опаленням, і гарячим водопостачанням. У цей період усі наявні ресурси буде спрямовано на підтримання опалення житлових будинків, аби забезпечити збереження тепла в оселях мешканців Чернігова", - сказано у повідомленні.

Зараз технічні служби та енергетики працюють в посиленому режимі, щоб стабілізувати ситуацію та відновити надання послуг в повноцінному обсязі. Відновити постачання гарячої води у місті обіцяють орієнтовно через тиждень.

Нагадаємо, що сьогодні, 28 січня, в окремих областях України знову запровадили аварійні відключення електроенергії через теракти російських окупантів. Після атак в кількох регіонах були знеструмлення.

Щодо ситуації з опаленням - найгірша ситуація після серії російських терактів зберігається у Києві. Президент України Володимир Зеленський вимагає більше оперативності у поверненні тепла, оскільки в столиці досі без опалення понад 700 багатоповерхівок у трьох районах.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧернігівОпалювальный сезонВодопостачання