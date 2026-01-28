Гарячої води у Чернігові не буде: які терміни і причина

В Чернігові з 30 січня припиняють подачу гарячої води через дефіцит теплової потужності в місті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Чернігівської міської ради.
Зазначається, що через атаки російських окупантів на об'єкти критичної інфраструктури та прогноз погоди (суттєве зниження температури повітря) у місті виник дефіцит теплової потужності.
"За наявних умов ресурсів недостатньо для одночасного забезпечення споживачів і опаленням, і гарячим водопостачанням. У цей період усі наявні ресурси буде спрямовано на підтримання опалення житлових будинків, аби забезпечити збереження тепла в оселях мешканців Чернігова", - сказано у повідомленні.
Зараз технічні служби та енергетики працюють в посиленому режимі, щоб стабілізувати ситуацію та відновити надання послуг в повноцінному обсязі. Відновити постачання гарячої води у місті обіцяють орієнтовно через тиждень.
Нагадаємо, що сьогодні, 28 січня, в окремих областях України знову запровадили аварійні відключення електроенергії через теракти російських окупантів. Після атак в кількох регіонах були знеструмлення.
Щодо ситуації з опаленням - найгірша ситуація після серії російських терактів зберігається у Києві. Президент України Володимир Зеленський вимагає більше оперативності у поверненні тепла, оскільки в столиці досі без опалення понад 700 багатоповерхівок у трьох районах.