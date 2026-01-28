Графіки знову діють не всюди: як сьогодні вимикають світло в Україні

Сьогодні, 28 січня, в окремих областях України знову запровадили аварійні відключення електроенергії через обстріли РФ. В інших регіонах діють графіки погодинних відключень.

РБК-Україна розповідає, де та як сьогодні в Україні вимикають світло.

"Укренерго"

"Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі - в окремих областях України запроваджені аварійні відключення електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють.

При цьому аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

У компанії нагадали, що конкретний час відключення за вашою адресою визначають місцеві оператори системи розподілу. Актуальну інформацію можна знайти на офіційних сайтах та сторінках обленерго у соцмережах.

Київ

У столиці через складну ситуацію в енергетиці продовжують застосовувати аварійні відключення електроенергії. Графіки відключень при цьому не діють.

Київська область

За наказом НЕК Укренерго сьогодні діють стабілізаційні відключення електроенергії.

Одеська область

Сьогодні в області застосовуватимуть погодинні відключення електроенергії для всіх черг споживачів. Світло вимикатимуть від двох до трьох разів протягом доби.

У компанії зазначають, що в Одесі, а також частково в Одеському районі й деяких районних центрах області тривають екстрені відключення.

Дніпропетровська область

Для Дніпропетровщини також застосовуватимуться погодинні відключення світла в усіх чергах споживачів. Згідно з наведеною інформацією, в усіх чергах відключення відбуватимуться три рази.

Стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Viber.

Харківська область

У Харкові та Харківській області сьогодні знову застосовані графіки аварійних відключень для стабілізації ситуації в енергомережі.

Одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 02:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

1.2 02:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

2.1 02:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

2.2 02:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

3.1 00:00-02:00; 05:30-12:30; 16:00-23:00

3.2 00:00-02:00; 05:30-12:30; 16:00-23:00

4.1 00:00-02:00; 05:30-12:30; 16:00-23:00

4.2 00:00-02:00; 05:30-12:30; 16:00-23:00

5.1 00:00-05:30; 09:00-16:00; 19:30-24:00

5.2 00:00-05:30; 09:00-16:00; 19:30-24:00

6.1 00:00-05:30; 09:00-16:00; 19:30-24:00

6.2 00:00-05:30; 09:00-16:00; 19:30-24:00

Перелік адрес за чергами - тут.

Сумська область

В Сумах та області діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго".

Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:

на офіційному сайті - "Споживачам" - "Відключення" - "Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу у PDF-таблиці);

в особистому кабінеті E-Svitlo або в однойменному додатку;

у рахунку за електроенергію (від свого постачальника);

у Telegram;

у Facebook.

Чернігівська область

Сьогодні, 28 січня, діятиме графік погодинних відключень. Також в обленерго зробили деякі уточнення - у графіку можливі зміни.

"Якщо ситуація в енергосистемі змінюватиметься, графік коригуватиметься, тож просимо слідкувати за нашими офіційними ресурсами", - повідомили в АТ "Чернігівобленерго".

Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", дізнатись про заплановані відключення елекроенергії користувачі можуть:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook;

Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber.

Запорізька область

У Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ). Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

1.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

2.1: 00:00 - 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

2.2: 00:00 - 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

3.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

6.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Кіровоградська область

За розпорядженням НЕК "Укренерго" 28.01.2026 буде діяти наступний графік погодинних відключень (ГПВ):

Згідно з даними ПрАТ "Кіровоградобленерго", про графіки погодинних відключень можна дізнатись:

на офіційному сайті;

в окремих Telegram-каналах електричних мереж області;

через "Пошук відключень за адресою".

Вінницька область

Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:

на офіційному сайті - у розділі онлайн графік погодинних відключень - за допомогою пошуку по адресі можна побачити заплановані відключення (також доступний пошук по ЕІС коду та особовому рахунку);

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber;

в особистому кабінеті на сайті АТ "Вінницяобленерго".

Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.

Полтавська область

Графік погодинних відключень світла на 28 січня:

Житомирська область

На 28.01.2026р. по команді НЕК "Укренерго" буде застосовано:

з 00:00 до 07:00 - 4,0 черги

з 07:00 до 22:00 - 4.5 черги

з 22:00 до 24:00 - 4,0 черги

Миколаївська область

1.1 – 01:00 - 05:00; 09:00 - 15:00; 17:00 - 23:00;

1.2 – 00:00 - 03:00; 05:00 - 11:00; 13:00 - 19:00; 21:00 - 00:00;

2.1 – 03:00 - 09:00; 11:00 - 17:00; 19:00 - 00:00;

2.2 – 00:00 - 01:00; 05:00 - 11:00; 13:00 - 19:00; 21:00 - 00:00;

3.1 – 00:00 - 01:00; 03:00 - 09:00; 11:00 - 17:00; 19:00 - 00:00;

3.2 – 00:00 - 05:00; 07:00 - 13:00; 15:00 - 21:00; 23:00 - 00:00;

4.1 – 00:00 - 03:00; 07:00 - 13:00; 15:00 - 21:00; 23:00 - 00:00;

4.2 – 00:00 - 05:00; 07:00 - 13:00; 15:00 - 21:00;

5.1 – 00:00 - 01:00; 03:00 - 09:00; 11:00 - 17:00; 19:00 - 00:00;

5.2 – 01:00 - 07:00; 09:00 - 15:00; 17:00 - 22:00;

6.1 – 00:00 - 03:00; 05:00 - 11:00; 13:00 - 19:00; 21:00 - 00:00;

6.2 – 01:00 - 07:00; 09:00 - 15:00; 17:00 - 23:00.

Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:

на офіційному сайті;

у Facebook.

Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.

Черкаська область

Через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак по Черкаській області 28 січня за командою НЕК "Укренерго" застосовуватимуться графіки погодинних вимкнень (ГПВ).

Години відсутності електропостачання:

1.1 00:00 - 04:00, 06:00 - 10:30, 12:00 - 16:30, 18:00 - 22:00

1.2 01:00 - 05:00, 07:00 - 11:30, 13:00 - 17:30, 19:00 - 23:00

2.1 00:00 - 00:30, 02:30 - 06:30, 08:30 - 13:00, 14:30 - 19:00, 20:30 - 24:00

2.2 00:00 - 02:00, 03:30 - 08:00, 09:30 - 14:00, 15:30 - 20:00, 21:30 - 24:00

3.1 00:00 - 02:30, 04:30 - 09:00, 10:30 - 15:00, 16:30 - 21:00, 22:30 - 24:00

3.2 00:00 - 01:00, 03:00 - 07:30, 09:00 - 13:30, 15:00 - 19:30, 21:00 - 24:00

4.1 02:00 - 06:00, 08:00 - 12:30, 14:00 - 18:30, 20:00 - 24:00

4.2 00:00 - 03:00, 05:00 - 09:30, 11:00 - 15:30, 17:00 - 21:30, 23:00 - 24:00

5.1 00:00 - 02:00, 04:00 - 08:30, 10:00 - 14:30, 16:00 - 20:30, 22:00 - 24:00

5.2 01:30 - 05:30, 07:30 - 12:00, 13:30 - 18:00, 19:30 - 23:30

6.1 00:30 - 04:30, 06:30 - 11:00, 12:30 - 17:00, 18:30 - 22:30

6.2 00:00 - 03:30, 05:30 - 10:00, 11:30 - 16:00, 17:30 - 22:00, 23:30 - 24:00

Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Хмельницька область

Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії - у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".

Рівненська область

У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі держави Укренерго дало команду запровадити на Рівненщині у середу, 28 січня, графік погодинних відключень електроенергії.

Попередньо запланований графік виглядає ось так. Він може змінюватися залежно від коригування доведених лімітів.

підчерга 1.1 06.00-10.00, 18:00-21.00

підчерга 2.1 07.00-11.00, 19.00-22.00

підчерга 2.2 07.00-11.00, 19.00-22.00

підчерга 3.1 00.00-03.00, 10.00-14.00

підчерга 3.2 03.00-06.00, 10.00-14.00, 22.00-00.00

підчерга 4.1 11.00-15.00, 21.00-00.00

підчерга 4.2 11.00-15.00, 21.00-00.00

підчерга 5.1 00.00-03.00, 14.00-18.00

підчерга 5.2 00.00-03.00, 14.00-18.00

підчерга 6.1 03.00 -07.00, 15.00-19.00

підчерга 6.2 03.00 -07.00, 15.00-19.00

Івано-Франківська область

Дізнатися свою чергу можна:

на головній сторінці сайту "Прикарпаттяобленерго" у розділі "Графіки аварійних вимкнень";

у Viber-боті компанії;

за посиланням.

Закарпатська область

За інформацією обленерго, графіки відключень застосують для всіх шести черг.

Детальніше з графіком можна ознайомитися тут.

Чернівецька область

Сьогодні буковинці перебуватимуть без електрики приблизно 17 годин.

Дізнатися номер своєї групи можна за пошуком на сайті.

Тернопільська область

На Тернопільщині діятимуть такі графіки відключення:

Волинська область

Більше інформації про відключення світла за конкретною адресою у місті, селищі, селі - на сайті "Волиньобленерго" або через Viber-бот.

Львівська область

На Львівщині у вівторок, 28 січня, діятимуть погодинні графіки вимкнення світла. У середньому світла не буде 7 годин на день.

Дізнатись свою чергу відключень можна: