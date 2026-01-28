Горячей воды в Чернигове не будет: какие сроки и причина

Отмечается, что из-за атак российских оккупантов на объекты критической инфраструктуры и прогноз погоды (существенное снижение температуры воздуха) в городе возник дефицит тепловой мощности.

"При имеющихся условиях ресурсов недостаточно для одновременного обеспечения потребителей и отоплением, и горячим водоснабжением. В этот период все имеющиеся ресурсы будут направлены на поддержание отопления жилых домов, чтобы обеспечить сохранение тепла в домах жителей Чернигова", - говорится в сообщении.

Сейчас технические службы и энергетики работают в усиленном режиме, чтобы стабилизировать ситуацию и восстановить предоставление услуг в полноценном объеме. Восстановить поставки горячей воды в городе обещают ориентировочно через неделю.