Головна » Бізнес » Енергетика

Гарячої води у Чернігові не буде: які терміни і причина

Україна, Чернігів, Середа 28 січня 2026 16:35
Ілюстративне фото: наявних ресурсів ледве вистачає на опалення (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Чернігові з 30 січня припиняють подачу гарячої води через дефіцит теплової потужності в місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Чернігівської міської ради.

Зазначається, що через атаки російських окупантів на об'єкти критичної інфраструктури та прогноз погоди (суттєве зниження температури повітря) у місті виник дефіцит теплової потужності.

"За наявних умов ресурсів недостатньо для одночасного забезпечення споживачів і опаленням, і гарячим водопостачанням. У цей період усі наявні ресурси буде спрямовано на підтримання опалення житлових будинків, аби забезпечити збереження тепла в оселях мешканців Чернігова", - сказано у повідомленні.

Зараз технічні служби та енергетики працюють в посиленому режимі, щоб стабілізувати ситуацію та відновити надання послуг в повноцінному обсязі. Відновити постачання гарячої води у місті обіцяють орієнтовно через тиждень.

Нагадаємо, що сьогодні, 28 січня, в окремих областях України знову запровадили аварійні відключення електроенергії через теракти російських окупантів. Після атак в кількох регіонах були знеструмлення.

Щодо ситуації з опаленням - найгірша ситуація після серії російських терактів зберігається у Києві. Президент України Володимир Зеленський вимагає більше оперативності у поверненні тепла, оскільки в столиці досі без опалення понад 700 багатоповерхівок у трьох районах.

Чернігів Опалювальный сезон Водопостачання
