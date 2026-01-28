ua en ru
Горячей воды в Чернигове не будет: какие сроки и причина

Украина, Чернигов, Среда 28 января 2026 16:35
Горячей воды в Чернигове не будет: какие сроки и причина Иллюстративное фото: имеющихся ресурсов едва хватает на отопление (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Чернигове с 30 января прекращают подачу горячей воды из-за дефицита тепловой мощности в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Черниговского городского совета.

Отмечается, что из-за атак российских оккупантов на объекты критической инфраструктуры и прогноз погоды (существенное снижение температуры воздуха) в городе возник дефицит тепловой мощности.

"При имеющихся условиях ресурсов недостаточно для одновременного обеспечения потребителей и отоплением, и горячим водоснабжением. В этот период все имеющиеся ресурсы будут направлены на поддержание отопления жилых домов, чтобы обеспечить сохранение тепла в домах жителей Чернигова", - говорится в сообщении.

Сейчас технические службы и энергетики работают в усиленном режиме, чтобы стабилизировать ситуацию и восстановить предоставление услуг в полноценном объеме. Восстановить поставки горячей воды в городе обещают ориентировочно через неделю.

Напомним, что сегодня, 28 января, в отдельных областях Украины снова ввели аварийные отключения электроэнергии из-за терактов российских оккупантов. После атак в нескольких регионах были обесточивания.

Относительно ситуации с отоплением - худшая ситуация после серии российских терактов сохраняется в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский требует больше оперативности в возвращении тепла, поскольку в столице до сих пор без отопления более 700 многоэтажек в трех районах.

