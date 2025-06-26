Гарячі лінії ТЦК оновили по всій Україні: куди дзвонити з питань обліку чи мобілізації

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що мобілізація в Україні не повинна бути для людей шоком, тож ТЦК та СП мають змінитися.

Тим часом ми розповідали, кому загрожують повторні штрафи від ТЦК й до чого тут повістки.

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