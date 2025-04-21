Військовий облік або штраф? У ТЦК нагадали, що необхідно зробити 17-річним українцям
Громадяни України чоловічої статі, яким у цьому році виповнюється 17 років, повинні стати на військовий облік призовників. Тим, хто не зробить цього у призначений термін, загрожує штраф.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Житомирського обласного ТЦК та СП у Facebook.
До якого числа 17-річним потрібно стати на облік
Згідно з інформацією обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), українським підліткам, яким цього року виповнюється 17 років, потрібно стати на військовий облік призовників у період:
- з 1 січня 2025 року;
- до 31 липня 2025 року.
Як 17-річним українцям стати на військовий облік
Стати на військовий облік призовників можна у кілька способів:
- онлайн - через застосунок "Резерв+" - уточнивши персональні дані в електронному кабінеті призовника;
- особисто - у районному (міському) ТЦК та СП - із поданням необхідних документів фізично.
Громадяни до 25 років: кому ще потрібно стати на облік
У ТЦК та СП повідомили, що на облік також мають стати громадяни до 25 років, які:
- змінили місце проживання (у тому числі повернулися з-за кордону);
- отримали громадянство України;
- звільнилися з місць позбавлення волі;
- були відраховані з військових навчальних закладів;
- не пройшли базову загальновійськову підготовку (БЗВП).
Які документи потрібні, щоб стати на військовий облік
Українцям пояснили, що для вищезазначених дій, потрібні такі документи:
- паспорт громадянина України;
- витяг з реєстру територіальної громади;
- довідка ВПО (для внутрішньо переміщених осіб);
- свідоцтво про народження;
- ідентифікаційний код;
- документ про освіту;
- довідка з місця навчання/роботи (за наявності);
- 4 фотокартки (35×45 мм).
"Якщо технічно неможливо отримати інформацію електронним шляхом, документи потрібно подати особисто", - наголосили у ТЦК.
Кому не потрібно ставати на військовий облік
Згідно з інформацією ТЦК та СП, не стають на військовий облік ті з громадян, які:
- відбувають покарання у місцях позбавлення волі;
- перебувають на примусовому медичному лікуванні.
Як можуть покарати за порушення правил обліку
"Якщо ви не стали на військовий облік вчасно, це можливо лише після особистого прибуття до ТЦК та СП", - розповіли українцям.
При цьому за порушення правил обліку передбачена відповідальність у вигляді штрафу:
- від 17 000 гривень;
- до 25 500 гривень.
"Не зволікайте! Ставайте на військовий облік вчасно. Детальніше - у вашому районному (міському) ТЦК та СП", - підсумували у групі комунікацій Житомирського ОТЦК та СП.
Публікація Житомирського ОТЦК та СП (скриншот: facebook.com/zt.otck)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Верховна Рада схвалила низку змін до закону про військовий обов'язок і військову службу.
Вони стосуються проходження базової військової служби, особливостей взяття на військовий облік (зокрема жінок) і деяких інших важливих моментів.
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