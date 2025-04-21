Військовий облік або штраф? У ТЦК нагадали, що необхідно зробити 17-річним українцям

Громадяни України чоловічої статі, яким у цьому році виповнюється 17 років, повинні стати на військовий облік призовників. Тим, хто не зробить цього у призначений термін, загрожує штраф.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Житомирського обласного ТЦК та СП у Facebook.

До якого числа 17-річним потрібно стати на облік

Згідно з інформацією обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), українським підліткам, яким цього року виповнюється 17 років, потрібно стати на військовий облік призовників у період:

з 1 січня 2025 року;

до 31 липня 2025 року.

Як 17-річним українцям стати на військовий облік

Стати на військовий облік призовників можна у кілька способів:

онлайн - через застосунок "Резерв+" - уточнивши персональні дані в електронному кабінеті призовника;

особисто - у районному (міському) ТЦК та СП - із поданням необхідних документів фізично.

Громадяни до 25 років: кому ще потрібно стати на облік

У ТЦК та СП повідомили, що на облік також мають стати громадяни до 25 років, які:

змінили місце проживання (у тому числі повернулися з-за кордону);

отримали громадянство України;

звільнилися з місць позбавлення волі;

були відраховані з військових навчальних закладів;

не пройшли базову загальновійськову підготовку (БЗВП).

Які документи потрібні, щоб стати на військовий облік

Українцям пояснили, що для вищезазначених дій, потрібні такі документи:

паспорт громадянина України;

витяг з реєстру територіальної громади;

довідка ВПО (для внутрішньо переміщених осіб);

свідоцтво про народження;

ідентифікаційний код;

документ про освіту;

довідка з місця навчання/роботи (за наявності);

4 фотокартки (35×45 мм).

"Якщо технічно неможливо отримати інформацію електронним шляхом, документи потрібно подати особисто", - наголосили у ТЦК.

Кому не потрібно ставати на військовий облік

Згідно з інформацією ТЦК та СП, не стають на військовий облік ті з громадян, які:

відбувають покарання у місцях позбавлення волі;

перебувають на примусовому медичному лікуванні.

Як можуть покарати за порушення правил обліку

"Якщо ви не стали на військовий облік вчасно, це можливо лише після особистого прибуття до ТЦК та СП", - розповіли українцям.

При цьому за порушення правил обліку передбачена відповідальність у вигляді штрафу:

від 17 000 гривень;

до 25 500 гривень.

"Не зволікайте! Ставайте на військовий облік вчасно. Детальніше - у вашому районному (міському) ТЦК та СП", - підсумували у групі комунікацій Житомирського ОТЦК та СП.

Публікація Житомирського ОТЦК та СП (скриншот: facebook.com/zt.otck)