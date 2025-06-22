Мобілізація не має бути шоком для українців, ТЦК потрібні зміни, - Сирський

Мобілізація в Україні не повинна бути шоком для людей. Для цього територіальні центри комплектування мають змінитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на зустрічі з журналістами.

Як зазначив головком, за останній рік протяжність фронту збільшилася на 200 км і складає близько 1200 км. Тому основним джерелом забезпечення поповнення війська є продовження мобілізації.

Сирський наголосив, що в умовах війни жодна країна не уникла мобілізації.

"Водночас я наполягаю на мобілізації з обов’язковим дотриманням законності та прозорості в роботі ТЦК. Для людей мобілізація не має бути шоком. Всі наші територіальні центри комплектування повинні змінитися. Визначено завдання президентом України - верховним головнокомандувачем", - сказав він.

Головком додав, що в ТЦК проводяться інспекції, триває робота комісій. Це потрібно для того, щоб військовослужбовці з пораненнями замінили тих, хто не воював.

"ТЦК мають виконувати свої обов'язки і не допускали цих ганебних випадків, які іноді трапляються. Корупціонери, порушники законності в процесі мобілізації мають бути викриті. Має бути вжито всіх необхідних заходів проти таких порушників", - заявив Сирський.