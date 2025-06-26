Горячие линии ТЦК обновили по всей Украине: куда звонить по вопросам учета или мобилизации

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что мобилизация в Украине не должна быть для людей шоком, поэтому ТЦК и СП должны измениться.

Между тем мы рассказывали, кому грозят повторные штрафы от ТЦК и при чем здесь повестки.

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