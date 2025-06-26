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Горячие линии ТЦК обновили по всей Украине: куда звонить по вопросам учета или мобилизации

В Украине обновили контакты горячих линий ТЦК (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Контакты внештатных горячих линий в областных территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) были обновлены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

Как связаться с областными ТЦК в разных регионах Украины: обновленные контакты

Имея обновленные контакты внештатных горячих линий, граждане могут обратиться в областные ТЦК и СП с вопросами насчет:

При этом график работы внештатных call-центров является следующим:

  • понедельник - пятница - с 09:00 до 18:00;
  • суббота - воскресенье - с 09:00 до 15:00.
 

"Во время объявления воздушной тревоги внештатные call-центры не работают, поскольку операторы вынуждены переходить в укрытие", - напомнили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.

Кроме того, в случае отсутствия ответа (если абонент недоступен, набран неверный номер абонента и т.д.) на телефонный вызов одного из выше указанных номеров, гражданам советуют звонить на горячую линию внештатного call-центра командования Сухопутных войск ВСУ по телефону: 0 800 500 410.

Публикация Сухопутных войск ВСУ (скриншот: facebook.com/UALandForces)

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что мобилизация в Украине не должна быть для людей шоком, поэтому ТЦК и СП должны измениться.

Между тем мы рассказывали, кому грозят повторные штрафы от ТЦК и при чем здесь повестки.

Читайте также, что необходимо сделать 17-летним украинцам, чтобы не получить штраф до 25 500 гривен.

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