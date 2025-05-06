Повторні штрафи від ТЦК? Юрист пояснила, кому це загрожує й до чого тут повістки

В Україні на тлі загальної мобілізації відкривають все більше проваджень за порушення правил військового обліку. Причому декого з громадян ТЦК можуть штрафувати багато разів підряд.

Докладніше про те, якою є рекордна кількість проваджень щодо однієї людини, від чого залежить їх число, як вони можуть розглядатися та чи існують обмеження щодо надсилання повісток, - розповіла у коментарі РБК-Україна адвокат АБ Романа Сацика Марія Ганіна .

Порушення правил військового обліку: який рекорд кількості проваджень

Згідно з даними сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній та фізичних осіб "Опендатабот", в цілому від початку 2025 року за порушення правил військового обліку було відкрито понад 17 тисяч проваджень.

При цьому в Одеській області було знайдено рекордсмена за кількістю протермінованих боргів.

Так, Приморський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) міста Одеси відкрив сім проваджень за порушення правил військового обліку проти одного й того самого чоловіка.

Тобто це - рекорд за кількістю справ, відкритих щодо однієї особи у 2025 році.

Від чого залежить кількість проваджень, відкритих ТЦК та СП

За словами адвоката, за одне правопорушення - виписується один штраф.

Тобто в цілому кількість проваджень щодо людини залежить від кількості виявлених з боку ТЦК та СП правопорушень.

"Наприклад, в одного військовозобов'язаного тільки неуточнені дані, і як наслідок, одна постанова про накладення адміністративного стягнення. В той час, як інший військовозобов'язаний не оновив дані, декілька разів не з'явився по повістках (різних), не встав на облік або вчасно не замінив приписне і т.д", - пояснила Ганіна.

Отже, якщо трапляються такі ситуації, уповноважена особа ТЦК та СП має право скласти протокол про кожне правопорушення окремо.

Як можуть розглядати правопорушення щодо однієї людини

Адвокат розповіла, що згідно з частиною 2 статті 36 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), якщо особа вчинила кілька адміністративних правопорушень - справи про які одночасно розглядаються одним і тим же органом (посадовою особою) - стягнення накладається в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених.

"Простими словами кажучи, якщо ТЦК та СП розглядає одночасно декілька протоколів, то постанова має бути одна - за більш серйозне правопорушення", - пояснила експерт.

Проте якщо розгляд справ припадає на різні дні, це правило вже не діє.

Надсилання повісток: чи є обмеження та яка процедура

Стосовно надсилання повісток військовозобов'язаній людині, за словами Ганіної, немає конкретно встановлених:

або проміжків часу між розсиланням повісток;

або обмежень щодо їх кількості.

"Логічно, що не має бути направлена повторна повістка до закінчення дії попередньої. Однак тут варто пам'ятати, що повістки надсилає не тільки ТЦК та СП", - зауважила вона.

Експерт повідомила, що останнім чином найрозповсюдженішим способом оповіщення та виклику до ТЦК та СП є повістки від Міноборони, які надсилаються засобами поштового зв'язку.

"Ми часто стикаємось з тим, що в період після взяття клієнта на облік та поки розглядається заява на відстрочку, військовозобов'язаний отримує повістку, хоча ТЦК та СП не мало наміру його викликати, оскільки він нещодавно приходив особисто та подав заяву на відстрочку", - поділилась адвокат.

Вона пояснила: це відбувається внаслідок того, що повістки в Міноборони формуються автоматично.

"По системі - особа на обліку, відстрочки ще немає, отже - надсилається повістка", - додала фахівець.

Вона уточнила, що механізм надсилання повісток не пов'язаний зі сплатою штрафу.

"Неможливо передбачити, через який проміжок часу прийде наступна повістка. Військовозобов'язаний не з'явився за повісткою, ТЦК та СП мають право викликати повторно на нову дату", - підсумувала Ганіна.