Гарно тікають. Українські аеророзвідники знищили групу росіян (відео)

Військові прикордонної аеророзвідки знищили групу російських окупантів та показали це на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу .

Прикордонники уразили будівлю, у якій перебували росіяни.

"Мінус дев’ять окупантів - результат майстерної роботи прикордонної аеророзвідки", - написали військові.

Нагадаємо, нещодавно українські бійці знищили ворожий гелікоптер за допомогою артилерії.

До того ж, наші захисники показали перший знищений російський "Термінатор".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.