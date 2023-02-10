Хорошо убегают. Украинские аэроразведчики уничтожили группу россиян (видео)
Фото: украинские аэроразведчики уничтожили группу россиян (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Военные пограничной аэроразведки уничтожили группу российских оккупантов и показали это на видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.
Пограничники поразили здание, в котором находились россияне.
"Минус девять оккупантов - результат мастерской работы пограничной аэроразведки", - написали военные.
Напомним, недавно украинские бойцы уничтожили вражеский вертолет с помощью артиллерии.
К тому же, наши защитники показали первый уничтоженный российский "Терминатор".
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