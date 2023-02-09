Українські військові знищили гелікоптер росіян за допомогою артилерії (відео)

Бійці збройних сил України змогли знищити гелікоптер росіян з артилерії, коли той стояв на землі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сухопутні війська ЗСУ у Telegram.

"Кажуть, якесь рашистське начальство прилітало. Не долетіло", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові вперше знищили російську бойову машину підтримки танків "Термінатор".

Також ми писали, що ЗСУ сьогодні, 9 лютого, збили три ворожі безпілотники.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.