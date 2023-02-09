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Українські військові знищили гелікоптер росіян за допомогою артилерії (відео)

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Четвер 09 лютого 2023 21:22
Українські військові знищили гелікоптер росіян за допомогою артилерії (відео) Ілюстративне фото: українські військові знищили гелікоптер росіян за допомогою артилерії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Бійці збройних сил України змогли знищити гелікоптер росіян з артилерії, коли той стояв на землі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сухопутні війська ЗСУ у Telegram.

Як зазначають військові, ворожий гелікоптер знищили бійці 14-ї окремої механізованої бригади.

"Кажуть, якесь рашистське начальство прилітало. Не долетіло", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові вперше знищили російську бойову машину підтримки танків "Термінатор".

Також ми писали, що ЗСУ сьогодні, 9 лютого, збили три ворожі безпілотники.

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