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Військові показали перший знищений російський "Термінатор" в Україні (відео)

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Четвер 09 лютого 2023 17:40
Військові показали перший знищений російський "Термінатор" в Україні (відео) Ілюстративне фото: військові показали перший знищений російський Термінатор в Україні (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Українські військові вперше знищили російську бойову машину підтримки танків "Термінатор". З'явилось відео.

Про це повідомляє РБК-Україна на десантно-штурмові війська ЗСУ у Telegram.

Як зазначають у ДШВ, російський "Термінатор" знищили воїни 81 окремої аеромобільної бригади та 95 окремої десантно-штурмової бригади.

"До речі, це перший випадок знищення БМПТ "Термінатор" в Україні. Така доля чекає на все, що приходить на нашу землю і хоче знищити нашу незалежність", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, першим про знищення БМПТ "Термінатор" розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він нагадав, що російські пропагандисти раніше розповідали про "невразливість цієї техніки".

Також ми писали, що ЗСУ за дві доби знищили 25 російських танків.

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