Військові показали перший знищений російський "Термінатор" в Україні (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна на десантно-штурмові війська ЗСУ у Telegram.

"До речі, це перший випадок знищення БМПТ "Термінатор" в Україні. Така доля чекає на все, що приходить на нашу землю і хоче знищити нашу незалежність", - сказано в повідомленні.

Як зазначають у ДШВ, російський "Термінатор" знищили воїни 81 окремої аеромобільної бригади та 95 окремої десантно-штурмової бригади.

Нагадаємо, першим про знищення БМПТ "Термінатор" розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він нагадав, що російські пропагандисти раніше розповідали про "невразливість цієї техніки".

Також ми писали, що ЗСУ за дві доби знищили 25 російських танків.

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