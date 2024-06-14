Гарантії від США та Японії, "Рамштайн", санкції проти РФ та саміт G7: новини за 13 червня

Україна підписала двосторонні безпекові угоди з Японією та Сполученими Штатами Америки. Низка країн ввели нові санкції проти Росії, а в Італії відбувся саміт G7.

Війна Росії проти України: останні новини

Уряд уточнив норми щодо необхідності проходження ВЛК

Згідно з постановою Кабінету міністрів України №675, особи до досягнення 25 років не направляються на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду.

Крім того, процедура надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації у зв’язку з бронюванням не передбачає направлення на ВЛК.

Генсек НАТО про удари по РФ з F-16: Україна має право на самозахист, це не ескалація

На запитання про те, чи Україна матиме право завдавати ударів літаками F-16 по цілях у Росії, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна має право на самооборону, що включає також нанесення ударів по законних військових цілях на території РФ.

Він додав, що самозахист не є ескалацією і закріплений у Статуті ООН.

Німеччина загалом передасть Україні чверть своїх запасів Patriot

"Ми передамо Україні третю систему Patriot. Таким чином Німеччина забезпечує для України загалом три системи… Це чверть наших власних запасів таких систем, вже не має можливості передати ще. Інші, напевно, можуть віддати по одній", - заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Канада відправить Україні понад 2000 ракетних двигунів CRV7, які раніше були зняті з експлуатації

У Канади є понад 83 тисячі таких ракетних двигунів, які вже не використовуються.

Міністр оборони Канади Білл Блер під час засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" заявив, що його країна також надасть 29 дистанційних систем озброєння Nanuk і понад 130 тисяч патронів для стрілецької зброї.

Британія розширила санкції проти Росії

Загалом до списку санкційних обмежень було додано загалом ще 50 нових позицій, які торкнулись шести кораблів так званого "тіньового флоту".

Під санкції також потрапили:

найбільша в Росії за обсягом торгів біржа "Московська біржа";

"СПБ-біржа";

"Національний кліринговий центр";

"Національний розрахунковий депозитарій Росії";

"Ингосстрах".

Канада запровадила санкції проти коханки Путіна та авіакомпанії "Победа": хто ще у списку

Канада ввела санкції проти глави Мінпромторгу Росії Антона Аліханова і глави Ліги безпечного інтернету Катерини Мізуліної. Загалом під санкції потрапили 11 фізичних осіб і 16 юридичних.

Україна та Японія підписали угоду про гарантії безпеки, - Зеленський

"Впродовж 2024 року Японія надасть Україні 4,5 млрд дол. США та підтримуватиме нашу державу протягом усього 10-річного строку дії угоди. Допомога у сфері безпеки та оборони, співпраця в гуманітарній, технічній і фінансовій сферах, спільна робота заради реалізації пунктів Формули миру, санкцій проти агресора та притягнення його до відповідальності – це також закріплює підписана угода. Цінуємо те, що Японія працюватиме з Україною й заради відбудови та відновлення", - розповів президент.

Україна та США підписали безпекову угоду на 10 років

"Сторони визнають цю угоду як підтримку містка до можливого членства України в альянсі НАТО", - йдеться в угоді.

Угода також передбачає, що у разі нового збройного нападу або загрози такого нападу на Україну найвищі офіційні особи США та України зустрінуться протягом 24 годин для консультацій щодо відповіді та визначення того, які додаткові оборонні потреби потрібні Україні.

Остін розповів, як дозволи на удари по РФ вплинули на ситуацію у Харківській області

"Я бачу уповільнення просування росіян та стабілізацію цієї ділянки фронту", - наголосив глава Пентагону.

Він також нагадав, що ще кілька тижнів тому були побоювання через можливість значного прориву російських окупантів.

"Я не думаю, що ми побачимо це у майбутньому", - додав Ллойд Остін.

Країни G7 досягли домовленості щодо використання активів РФ

"G7 чітко підтвердила це зобов'язання, і я підтверджую, що ми досягли політичної угоди щодо надання додаткової фінансової підтримки Україні в розмірі близько 50 мільярдів доларів до кінця року через механізм позики, для погашення якої можуть бути використані надприбутки від російських активів", - сказала прем'єр Італії, яка головує на саміті G7.

Китай просуває власний "мирний план". Що про це думає Зеленський

"Якщо Китай має альтернативний погляд на це, то він може підготувати альтернативну формулу миру. Якщо вони поділяють цей шлях до миру, то ми знайдемо можливість діалогу", - підкреслив президент Володимир Зеленський.