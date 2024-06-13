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Остін розповів, як дозволи на удари по РФ вплинули на ситуацію у Харківській області

Брюссель, Четвер 13 червня 2024 18:11
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Остін розповів, як дозволи на удари по РФ вплинули на ситуацію у Харківській області Фото: Ллойд Остін, голова Пентагону (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Просування російських окупантів на півночі Харківської області сповільнилося після того, як частина союзників України дозволила завдавати ударів по території Росії.

Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я бачу уповільнення просування росіян та стабілізацію цієї ділянки фронту", - наголосив Остін.

Він також нагадав, що ще кілька тижнів тому були побоювання через можливість значного прориву російських окупантів.

"Я не думаю, що ми побачимо це у майбутньому", - додав глава Пентагону.

Остін зазначив, що українські військові "з користю" використовують передану західними партнерами зброю.

"Українці зробили багато для зміцнення своїх оборонних позицій і добре використовують зброю та боєприпаси, які їм надали. І все це продовжуватиме надходити. Тож, на мій погляд, згодом вони стануть сильнішими", - розповів він.

Наступ Росії у Харківській області

Нагадаємо, на початку травня російські окупанти відновили наступ з півночі на Харківську область. З того часу українські захисники дають ворогові відсіч на цій ділянці фронту.

Станом на сьогодні росіяни, зокрема, контролюють меншу частину Вовчанська. Також вони регулярно застосовують керовані авіаційні бомби для ударів по населених пунктах Харківської області.

Як наголошував президент Володимир Зеленський, росіянам не вдалося досягти своїх цілей у Харківській області. При цьому він анонсував посилення напрямку.

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