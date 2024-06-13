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Сили оборони "мінуснули" п'ять ворожих човнів на півдні

Четвер 13 червня 2024 13:25
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Сили оборони "мінуснули" п'ять ворожих човнів на півдні Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сили оборони протягом доби знищили п'ять ворожих човнів на півдні України. Зокрема особовий склад росіян "зменшився" на 111 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку речника Військово-морських сил (ВМС) Збройних сил України (ЗСУ) Дмитра Плетенчука.

"Мінус 5 човнів за день у ворога на Півдні. Хм.. Зазвичай 1-2. Щось "пішло не так" мабуть", - написав Плетенчук.

Як відзначає пресслужба Сил оборони півдня України, протягом доби також було підтвердження щодо "зменшення" кількості особового склада ворога на 111 осіб. Зокрема росіяни втратили 30 одиниць озброєння та військової техніки, а саме:

  • 1 танк
  • 6 гармат
  • 1 міномет
  • 16 одиниць автобронетехніки
  • 5 човнів
  • 1 квадроцикл.

"Знищено місце зберігання боєприпасів та 5 спостережних пунктів", - відзначила пресслужба.

Втрати Росії у війні

Протягом минулої доби, 12 червня, згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), армія ворога втратила ще 980 одиниць особового складу. Загалом втрати росіян від початку повномасштабної війни складають 522 810 солдатів. У тому ж числі було знищено:

  • 17 танків;
  • 34 артилерійські системи;
  • більше 20 бойових броньованих машин й не тільки.

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