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Україна та Японія підписали безпекову угоду: Зеленський розкрив деталі

Четвер 13 червня 2024 18:12
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Україна та Японія підписали безпекову угоду: Зеленський розкрив деталі Фото: президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У четвер, 13 червня, Україна та Японія підписали двосторонню безпекову угоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента Володимира Зеленського та Офіс президента.

"Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда і я щойно підписав угоду про безпеку між Україною та Японією. Унікальний документ з однією з найбільш економічно та технологічно розвинених країн світу", - написав Зеленський.

За його словами, впродовж 2024 року Японія надасть Україні 4,5 мільярди доларів та підтримуватиме Україну протягом усього 10-річного строку дії угоди.

"Допомога у сфері безпеки та оборони, співпраця в гуманітарній, технічній і фінансовій сферах, спільна робота заради реалізації пунктів Формули миру, санкцій проти агресора та притягнення його до відповідальності - це також закріплює підписана сьогодні угода. Цінуємо те, що Японія працюватиме з Україною й заради відбудови та відновлення", - розповів президент.

Варто зауважити, що це перша угода з країною, яка укладена не з країною-членом НАТО, а з країною Тихоокеанського регіону.

Що містить в собі угода

Відомо, що підписаний документ передбачає передачу Україні нелетального обладнання, з урахуванням конституційних обмежень Японії, та закріплює подальший розвиток співпраці в межах коаліцій спроможностей, членом яких є Японія, зокрема коаліцій з інформаційних технологій та розмінування.

Окрім цього Японія буде забезпечувати лікування поранених українських воїнів та співпрацюватиме з Україною в галузях розвідки та захисту секретної інформації.

Країни спільно будуть працювати над:

  • посиленням захисту та відбудови критичної інфраструктури;
  • зміцненням кібер- та інформаційної безпеки;
  • забезпеченням вільного судноплавства;
  • безпекою морських шляхів.

"Окремий блок угоди стосується співпраці в галузі промисловості, де Японія посідає провідні позиції у світі. Країни вивчатимуть можливості для розвитку промислової бази України, зокрема шляхом залучення приватного сектору, створення спільних підприємств та проведення досліджень", - повідомили в Офісі президента.

Також Японія й надалі підтримуватиме українську формулу миру та посилюватиме санкції проти Росії. Японія буде співпрацювати в розробці механізму відшкодування збитків, зокрема за рахунок суверенних російських активів, та у притягненні агресора до відповідальності.

Безпекові угоди

Україна започаткувала новий формат співпраці з країнами-партнерами, укладаючи двосторонні безпекові угоди. Кожна угода унікальна і відповідає потребам України та конкретної країни-партнера.

Першою країною, що підписала таку угоду з Україною у 2024 році, стала Британія.

12 січня прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак відвідав Київ з робочим візитом, під час якого зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Разом вони підписали історичну угоду між Великою Британією та Україною.

Також за словами Зеленського, зараз вся увага залучена на підготовку безпекової угоди з США.

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Володимир Зеленський Японія
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