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Біля Вовчанська прикордонники у ближньому бою зірвали штурм росіян (відео)

Четвер 13 червня 2024 17:27
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Біля Вовчанська прикордонники у ближньому бою зірвали штурм росіян (відео) Ілюстративне фото: прикордонники відбили штурм росіян біля Вовчанська (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російські військові намагались захопити декілька висот неподалік Вовчанська. Їх плани зірвали українські прикордонники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Як розповіли у відомстві, на одному із флангів поблизу Вовчанська росіяни намагалися захопити панівні висоти за допомогою живої сили. Однак ворог був помічений за допомогою безпілотників.

"Бійці прикордонної комендатури швидкого реагування "Шквал" знищили декілька піхотних хвиль ворога. Стежили за ворогом та корегували дії захисників наші дрони", - сказано у повідомленні.

Через це ворог почав обходити вузол оборони для його оточення, для цього окупанти заручились підтримкою артилерії та теж дронами.

В цей момент українські прикордонники, попри постійні атаки зі сторони окупантів, змогли ще раз відбити штурм.

Прикордонники розповіли, що під час ворожого штурму їм допомогла підтримка безпілотників, адже оператори коригували їх за кількістю росіян та напрямку їх пересування.

Ситуація у Вовчанську

Після початку повторного наступу Росії ситуація в Вовчанську, розташованому в Харківській області, залишається напруженою. Наразі там тривають бої між ЗСУ та російською армією.

Російські війська просунулися на північний схід від міста, досягнувши певних успіхів на східній околиці. Попри це ЗСУ намагаються стабілізувати ситуацію та відтіснити ворога, використовуючи безпілотники для розвідки та нанесення точкових ударів​.

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