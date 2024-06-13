Країни G7 досягли домовленості щодо використання активів РФ

Країни G7 під час саміту 13 червня досягли прогресу в питанні використання заморожених активів Російської Федерації в користь України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні.

За її словами, країни G7 підтвердили своє зобов'язання та досягли політичної угоди щодо надання додаткової фінансової підтримки Україні в розмірі близько 50 мільярдів доларів до кінця року.

Така підтримка надаватиметься не за рахунок конфіскації самих російських активів, а шляхом використання прибутку від цих активів, який з часом накопичується.

"Ви чудово розумієте, що сьогоднішній крок - це фундаментальний політичний крок, який тепер потрібно буде швидко визначити з технічного погляду, вочевидь беручи до уваги рамки, вже ухвалені на рівні ЄС, але це несподіваний результат, яким я особливо пишаюся", - зауважила вона.

Заморожені активи Росії

Заморожені активи Росії складають значну частину її фінансових резервів, що є одним з ключових інструментів економічного тиску, застосованих західними країнами у відповідь на агресивні дії Росії.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року країни Заходу, включаючи Європейський Союз, США, Канаду, Японію та інші, заморозили російські активи на суму понад 300 мільярдів доларів США. Ці активи включають золотовалютні резерви Центрального банку Росії, які зберігаються в іноземних фінансових установах.

При цьому віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс стверджував, що активи Росії можуть використовувати як заставу для надання кредитів Україні.

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