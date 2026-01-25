ua en ru
Нд, 25 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

У США вважають свої гарантії безпеки для України важливішими за європейські, - Politico

Неділя 25 січня 2026 01:24
UA EN RU
У США вважають свої гарантії безпеки для України важливішими за європейські, - Politico Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

У США вважають власні гарантії безпеки важливішими за європейські попри те, що Вашингтон виключає можливість відправки своїх військових до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як пише видання, високопосадовець зі США в суботу фактично применшив значення початкових європейських зобов’язань щодо України, зазначивши, що ключовими є саме американські гарантії безпеки:

"Зусилля "коаліції охочих" виглядають непогано. Вони мають кілька гелікоптерів, кілька військових і поодинокі гарантії, але якщо говорити з українцями, то для них справді вирішальними є саме американські гарантії безпеки",- повідомив він журналістам.

Politico також пише, що президент США Дональд Трамп вкотре заявив - Сполучені Штати не направлятимуть свої війська на територію України, однак надаватимуть допомогу.

За словами представників американського оборонного відомства, зобов’язання Штатів, ймовірно, включатимуть супутникову та розвідувальну підтримку, окремі польоти дронів для моніторингу лінії розмежування, а також логістичну допомогу.

Переговори в Абу-Дабі

Нагадаємо, в Абу-Дабі завершились переговори США. України та Росії, направлені на мирне врегулювання. Хоча українська сторона і заявляє про конструктив у діалозі, питання територій так і лишилось не вирішене. Кремль наполягає на виведенні українських військ з Донбасу, втім Київ категорично проти цього.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф позитивно оцінив переговори в Абу-Дабі та додав, що сторони домовилися продовжити їх наступного тижня.

Очікується, що тристоронні переговори продовжаться 1 лютого.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Мирні переговори Гарантії безпеки
Новини
Ворог цілий день атакує Київщину: зруйновані будинки, травмовані четверо людей
Ворог цілий день атакує Київщину: зруйновані будинки, травмовані четверо людей
Аналітика
Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів