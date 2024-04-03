Справа про 95 млн гривень "Укрзалізниці". Шило та інші фігуранти отримали підозри

В Україні викрили злочинну групу, яка заволоділа 94,7 млн гривень на АТ "Укрзалізниця". Сьогодні фігуранти справи отримали підозри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) в Telegram.

Наразі, за даними НАБУ, про підозру повідомили 7 особам: лідеру організованої групи, а саме екс-раднику Офісу президента Артему Шило;

двом учасникам організованої групи;

колишньому заступнику Філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця";

заступнику директора з економічної та інформаційної безпеки Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ "Укрзалізниця";

особі, яка діяла від імені власника компанії-постачальника;

підлеглому лідера організованої групи. Шилу також повідомили про підозру у заволодінні 117 млн гривень при закупівлі кабелів АТ "Укрзалізниця", яке НАБУ і САП викрили у березні цього року. Крім того, завдяки діям детективів та прокурорів суд наклав арешт на 53 млн гривень на банківських рахунках компанії-постачальника.