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Справа про 95 млн гривень "Укрзалізниці". Шило та інші фігуранти отримали підозри

Україна, Середа 03 квітня 2024 16:34
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Справа про 95 млн гривень "Укрзалізниці". Шило та інші фігуранти отримали підозри Фото: фігурантам справи повідомлено про підозру (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

В Україні викрили злочинну групу, яка заволоділа 94,7 млн гривень на АТ "Укрзалізниця". Сьогодні фігуранти справи отримали підозри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) в Telegram.

Наразі, за даними НАБУ, про підозру повідомили 7 особам:

  • лідеру організованої групи, а саме екс-раднику Офісу президента Артему Шило;
  • двом учасникам організованої групи;
  • колишньому заступнику Філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця";
  • заступнику директора з економічної та інформаційної безпеки Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ "Укрзалізниця";
  • особі, яка діяла від імені власника компанії-постачальника;
  • підлеглому лідера організованої групи.

Шилу також повідомили про підозру у заволодінні 117 млн гривень при закупівлі кабелів АТ "Укрзалізниця", яке НАБУ і САП викрили у березні цього року.

Крім того, завдяки діям детективів та прокурорів суд наклав арешт на 53 млн гривень на банківських рахунках компанії-постачальника.

Заволодіння коштів "Укрзалізниці"

Нагадаємо, за даними НАБУ, з червня по грудень 2022 року лідер групи через підконтрольних службових осіб АТ "Укрзалізниця" забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів за завищеною вартістю.

Детальніше про діяльність злочинної групи можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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Укрзалізниця НАБУ САП
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