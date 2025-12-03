Умєров провів у Європі ще один раунд переговорів щодо мирної угоди: що відомо

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що гарантії безпеки мають забезпечити тривалий захист як Україні, так і Євросоюзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Рустема Умєрова в Telegram.
Він розповів, що сьогодні, 3 грудня, провів зустріч з радниками з національної безпеки Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Фінляндії, Великої Британії. Крім того, були присутні й представники ЄС та НАТО.
Умєров зазначив, що розповів колегам про перебіг переговорів у Женеві та Флориді. Він також наголосив на необхідності того, щоб Європа "залишалась активним учасником" цього процесу, в тому числі у формуванні майбутніх безпекових гарантій.
"Маємо разом напрацювати таку рамку гарантій безпеки, яка буде реальною та дієвою - як для довгострокової безпеки України, так і всієї Європи", - підкреслив секретар РНБО.
Нагадаємо, 2 грудня спецпосланець США Стів Віткофф із зятем американського президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером прибули до Москви для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. Основною темою зустрічі стала остання версія мирного плану для України.
Зустріч відбулася після двох днів переговорів у Флориді між українськими та американськими посадовцями, а також після візиту президента України Володимира Зеленського до Франції.
Два тижні тому американці представили Києву мирний план із 28 пунктів, який чимало аналітиків назвали не просто вигідним для Москви, а навіть умовами капітуляції України.
Відтоді відбулися переговори між США та Україною в Женеві та у Флориді, під час яких дипломати доопрацювали цей мирний план.
Проте перед зустріччю у Москві фактично визнали, що не зацікавлені у припиненні війни, адже Кремль наполягає на "досягненні цілей" так званої "СВО".
Вже після зустріч у Кремлі розповіли подробиці переговорів Віткоффа і Путіна заявивши, що обговорювалася суть плану, а не конкретні пропозиції.
Також російська сторона стверджує, що Путін провів "дуже корисні" переговори з посланцями США, проте вони не змогли досягти згоди щодо плану припинення війни в Україні.