Умєров провів у Європі ще один раунд переговорів щодо мирної угоди: що відомо

Він розповів, що сьогодні, 3 грудня, провів зустріч з радниками з національної безпеки Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Фінляндії, Великої Британії. Крім того, були присутні й представники ЄС та НАТО.

Умєров зазначив, що розповів колегам про перебіг переговорів у Женеві та Флориді. Він також наголосив на необхідності того, щоб Європа "залишалась активним учасником" цього процесу, в тому числі у формуванні майбутніх безпекових гарантій.

"Маємо разом напрацювати таку рамку гарантій безпеки, яка буде реальною та дієвою - як для довгострокової безпеки України, так і всієї Європи", - підкреслив секретар РНБО.