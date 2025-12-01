UA

Гарантії безпеки не є проблемним питанням у переговорах з американцями – джерело

Фото: переговори делегацій в Маямі (t.me/umerov_rustem)
Автор: Мілан Лєліч, Маловічко Юлія

Американська сторона на переговорах у Флориді підтвердила готовність до надання Україні гарантій безпеки. Але Україна і США розглядають це питання під дещо відмінними кутами зору.

Про це РБК-Україна розповіло джерело, обізнане з ходом переговорів.

"Американці сприймають цю потенційну угоду не просто як угоду про завершення війни, яка має поставити крапку в збройному конфлікті. Вони це сприймають в більш довгостроковій перспективі, що вона має забезпечити довгостроковий мир, інвестиційну привабливість і процвітання. І це стало би успіхом для команди Трампа", – розповів співрозмовник. 

"Вони говорять: ми розуміємо, що без гарантій безпеки ніякої реалізації цього потенціалу не буде", – додав він.

Натомість для української сторони питання гарантій безпеки носить більш екзистенційний характер, пояснив співрозмовник, пов'язаний з майбутнім України як такої. 

"Але не важливо, з якого куту зору дивитися, важливо, щоб це було і Рубіо сьогодні знову підтвердив, що комітмент на надання гарантій є. Чи обговорювалися гарантії сьогодні детально – ні. Тому я би і не відносив це до переліку проблемних питань, які обговорювалися", – резюмував співрозмовник. 


 

Гарантії безпеки та мирний план США

Нагадаємо, як повідомляло Politico, Сполучені Штати хочуть насамперед укласти мирну угоду, перш ніж погодитися на будь-які гарантії безпеки для України.

Як відомо, окрім початкового мирного плану США Києву передали документ, в якому йшлося про гарантії безпеки. Передбачалось, що у разі повторного нападу Росії, США та Європа мають відреагувати, включно з можливим застосуванням військової сили. Такі гарантії, якщо вірити Axios, Вашингтон має намір надати на 10 років з можливістю продовження.

Однак після цього в Женеві пройшла зустріч делегацій України, США та Європи і ЗМІ писали, що початковий мирний план, розроблений Вашингтоном та Москвою, скоротився із 28 до 19 пунктів.

Наразі українська делегація перебуває у Флориді і намагається відстояти інтереси держави. Поки чітких деталей не надали, однак президент Володимир Зеленський говорив, що у діалозі наявний конструктив і праця продовжиться.

Передбачається, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вже сьогодні вирушить до Москви на обговорення мирного плану.

