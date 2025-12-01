Гарантии безопасности не являются проблемным вопросом в переговорах с американцами, - источник

Американская сторона на переговорах во Флориде подтвердила готовность к предоставлению Украине гарантий безопасности. Но Украина и США рассматривают этот вопрос под несколько различными углами зрения.
Об этом РБК-Украина рассказал источник, знакомый с ходом переговоров.
"Американцы воспринимают эту потенциальную сделку не просто как соглашение о завершении войны, которое должно поставить точку в вооруженном конфликте. Они это воспринимают в более долгосрочной перспективе, что оно должно обеспечить долгосрочный мир, инвестиционную привлекательность и процветание. И это стало бы успехом для команды Трампа", - рассказал собеседник.
"Они говорят: мы понимаем, что без гарантий безопасности никакой реализации этого потенциала не будет", - добавил он.
Зато для украинской стороны вопрос гарантий безопасности носит более экзистенциальный характер, пояснил собеседник, связанный с будущим Украины как таковой.
"Но не важно, с какого угла зрения смотреть, важно, чтобы это было и Рубио сегодня снова подтвердил, что комитмент на предоставление гарантий есть. Обсуждались ли гарантии сегодня детально - нет. Поэтому я бы и не относил это к перечню проблемных вопросов, которые обсуждались", - резюмировал собеседник.
Напомним, как сообщало Politico, Соединенные Штаты хотят прежде всего заключить мирное соглашение, прежде чем согласиться на любые гарантии безопасности для Украины.
Как известно, кроме первоначального мирного плана США Киеву передали документ, в котором говорилось о гарантиях безопасности. Предполагалось, что в случае повторного нападения России, США и Европа должны отреагировать, включая возможное применение военной силы. Такие гарантии, если верить Axios, Вашингтон намерен предоставить на 10 лет с возможностью продления.
Однако после этого в Женеве прошла встреча делегаций Украины, США и Европы и СМИ писали, что первоначальный мирный план, разработанный Вашингтоном и Москвой, сократился с 28 до 19 пунктов.
Сейчас украинская делегация находится во Флориде и пытается отстоять интересы государства. Пока четких деталей не предоставили, однако президент Владимир Зеленский говорил, что в диалоге имеется конструктив и работа продолжится.
Предполагается, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф уже сегодня отправится в Москву на обсуждение мирного плана.