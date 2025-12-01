Гарантии безопасности не являются проблемным вопросом в переговорах с американцами, - источник

"Американцы воспринимают эту потенциальную сделку не просто как соглашение о завершении войны, которое должно поставить точку в вооруженном конфликте. Они это воспринимают в более долгосрочной перспективе, что оно должно обеспечить долгосрочный мир, инвестиционную привлекательность и процветание. И это стало бы успехом для команды Трампа", - рассказал собеседник.

"Они говорят: мы понимаем, что без гарантий безопасности никакой реализации этого потенциала не будет", - добавил он.

Зато для украинской стороны вопрос гарантий безопасности носит более экзистенциальный характер, пояснил собеседник, связанный с будущим Украины как таковой.

"Но не важно, с какого угла зрения смотреть, важно, чтобы это было и Рубио сегодня снова подтвердил, что комитмент на предоставление гарантий есть. Обсуждались ли гарантии сегодня детально - нет. Поэтому я бы и не относил это к перечню проблемных вопросов, которые обсуждались", - резюмировал собеседник.