Гарантій Європи буде недостатньо: Зеленський пояснив, чому потрібна участь США

Зеленський зазначив, що потрібно утримати Путіна від початку нової війни. Це не тільки означає, що його потрібно змусити відступити - потрібно перешкодити диктатору почати нове кровопролиття.

"Для цього нам потрібні інші гарантії безпеки. А щоб запобігти повторному початку війни Путіним, європейських гарантій безпеки може бути недостатньо. Нам потрібен союз між Європою та Сполученими Штатами", - пояснив президент.

Зеленський додав, що протистояти Путіну Європа може й без участі США. Українська армія стримує російський наступ за допомогою зброї та фінансування від партнерів - навіть без участі європейських військових.

"А Сполучені Штати надають відповідну зброю, яку ми закуповуємо. Однак, якщо ми хочемо припинити агресію або запобігти поверненню до війни, це залежить від Європейського Союзу та Сполучених Штатів. Цей союз матиме більший вплив на Росію", - резюмував президент.