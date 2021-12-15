Россия передала помощнику госсекретаря США предложения по гарантиям безопасности

Переговоры помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид и заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова завершились. Россия передала США предложения по гарантиям безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на " РИА Новости ".

Россия передала помощнику госсекретаря США конкретные предложения по гарантиям безопасности.

После переговоров помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что сегодня проведет закрытую телефонную беседу по гарантиям безопасности с одним из руководителей американской администрации. Донфрид пока комментариев не давала.

На сайте МИД России сообщили, что стороны обсудили проблематику гарантий безопасности "в свете непрекращающихся попыток США и НАТО изменить в свою пользу военно-политическую ситуацию в Европе".