ru ua
Пт, 17 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США ответят на "гарантии безопасности" от Кремля уже на следующей неделе - Bloomberg

Новина українською →
Пятница 17 декабря 2021 19:21
США ответят на "гарантии безопасности" от Кремля уже на следующей неделе - Bloomberg Фото: США ответят на "гарантии безопасности" от Кремля уже на следующей неделе (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

США ознакомились с предложениями от Российской Федерации относительно "гарантий безопасности". Готовятся дать ответ уже на следующей неделе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Один из высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена отметил, что часть предложений от России была довольно полезной, другая же - неприемлемой. В то же время Штаты готовятся вернуться в Кремль с ответом уже на следующей неделе.

В первую очередь США будут требовать рождественское прекращение огня и обмен пленными между Россией и Украиной.

Отмечается, что Россия, со своей стороны, требовала, чтобы страны, которые были членами НАТО в мае 1997 года - не должны размещать вооруженные силы и вооружения на территории любой другой страны Европы, которые на тот момент еще не были союзниками Альянса.

Также Кремль отметил, что США должны запретить вход в НАТО всем бывшим советским республикам, таким как Украина и Грузия и отказаться от использования военной инфраструктуры или же развития двусторонних оборонных связей.

В документе говорилось и о том, что Россия и США должны договориться не запускать бомбардировщики, которые оборудованы ядерным или неядерным оружием и не разворачивать боевые корабли "за пределами национального воздушного пространства и территориальных вод", если их можно использовать для нападения на другую страну.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Украина
NEWS
Обнародованы российские предложения для НАТО по "гарантиям безопасности"
Обнародованы российские предложения для НАТО по "гарантиям безопасности"
DAILY
Боснийский кризис. Начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Боснийский кризис. Начнется ли новая война на Балканах