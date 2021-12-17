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МИД Украины о предложениях Кремля: главная проблема безопасности в Европе - агрессия РФ

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Киев, Пятница 17 декабря 2021 19:38
МИД Украины о предложениях Кремля: главная проблема безопасности в Европе - агрессия РФ Фото: пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство иностранных дел (МИД) Украины обратило внимание на предложения России о "гарантиях безопасности" со стороны США и НАТО. В ведомстве отметили общепризнанный факт - главную угрозу безопасности в Европе создает вооруженная агрессия РФ.

Об этом РБК-Украина сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"В Министерстве иностранных дел Украины обратили внимание на распространенные МИД Российской Федерации российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности", - отметил Николенко.

Он добавил, что положения российских проектов напрямую затрагивают Украину. В связи с этим в МИДе подчеркнули, что только украинцы и члены НАТО имеют право решать вектор дальнейшего развития своих отношений, в том числе и в вопросе вступления в Альянс.

Николенко уточнил, что такую же позицию разделяет и Североатлантический альянс. По его словам, это подтверждается заявлением НАТО от 16 декабря 2021 года.

"Отмечаем общепризнанный факт - главной проблемой безопасности евроатлантического пространства в настоящее время является вооруженная агрессия РФ, а также нынешняя российская эскалация вдоль границы Украины и на ее оккупированных территориях", - добавил представитель МИД.

Он указал, что именно свертывание эскалации и прекращение развязанного Россией международного вооруженного конфликта - это лучшая гарантия безопасности на европейском континенте.

"В связи с этим призываем Россию, в качестве первых конструктивных шагов для достижения этой цели, безотлагательно и безоговорочно вернуться к конструктивной повестке дня и уже сейчас начать выполнение минских соглашений и договоренностей лидеров нормандского формата", - сказал Николенко.

Среди согласованных на Парижском саммите нормандской четверки в 2019 году он выделил:

  • неукоснительное соблюдение режима прекращения огня;
  • дальнейшее разведение сил и средств;
  • продолжения процесса разминирования;
  • открытие и обеспечение работы новых пунктов пропуска на линии разграничения;
  • проведение следующих этапов процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц и обмена соответствующими списками.

Напомним, ранее США отказались вести переговоры с Россией о "гарантиях безопасности" без европейских партнеров.

Отметим, 17 декабря МИД России опубликовал предложения США и НАТО по "гарантиям безопасности".

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