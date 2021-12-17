МИД Украины о предложениях Кремля: главная проблема безопасности в Европе - агрессия РФ
Министерство иностранных дел (МИД) Украины обратило внимание на предложения России о "гарантиях безопасности" со стороны США и НАТО. В ведомстве отметили общепризнанный факт - главную угрозу безопасности в Европе создает вооруженная агрессия РФ.
Об этом РБК-Украина сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
"В Министерстве иностранных дел Украины обратили внимание на распространенные МИД Российской Федерации российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности", - отметил Николенко.
Он добавил, что положения российских проектов напрямую затрагивают Украину. В связи с этим в МИДе подчеркнули, что только украинцы и члены НАТО имеют право решать вектор дальнейшего развития своих отношений, в том числе и в вопросе вступления в Альянс.
Николенко уточнил, что такую же позицию разделяет и Североатлантический альянс. По его словам, это подтверждается заявлением НАТО от 16 декабря 2021 года.
"Отмечаем общепризнанный факт - главной проблемой безопасности евроатлантического пространства в настоящее время является вооруженная агрессия РФ, а также нынешняя российская эскалация вдоль границы Украины и на ее оккупированных территориях", - добавил представитель МИД.
Он указал, что именно свертывание эскалации и прекращение развязанного Россией международного вооруженного конфликта - это лучшая гарантия безопасности на европейском континенте.
"В связи с этим призываем Россию, в качестве первых конструктивных шагов для достижения этой цели, безотлагательно и безоговорочно вернуться к конструктивной повестке дня и уже сейчас начать выполнение минских соглашений и договоренностей лидеров нормандского формата", - сказал Николенко.
Среди согласованных на Парижском саммите нормандской четверки в 2019 году он выделил:
- неукоснительное соблюдение режима прекращения огня;
- дальнейшее разведение сил и средств;
- продолжения процесса разминирования;
- открытие и обеспечение работы новых пунктов пропуска на линии разграничения;
- проведение следующих этапов процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц и обмена соответствующими списками.
Напомним, ранее США отказались вести переговоры с Россией о "гарантиях безопасности" без европейских партнеров.
Отметим, 17 декабря МИД России опубликовал предложения США и НАТО по "гарантиям безопасности".