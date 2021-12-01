Путин против расширения НАТО на восток. Хочет гарантий от Альянса

Россия предлагает начать предметные переговоры о достижении юридических гарантий "нерасширения НАТО на восток". Президент РФ Владимир Путин намерен добиваться "надежных и долгосрочных гарантий безопасности".

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на РБК .

Он в переговорах с США и их союзниками будет "настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые продвижения НАТО на восток".

По словам Путина, Москве нужны именно юридические гарантии, потому что западные страны не выполнили взятые на себя устные обязательства.

"Всем известно о дававшихся устных заверениях, что НАТО не будет расширяться на восток", - отметил Путин, но, по его словам, все было сделано ровно наоборот.

Президент подчеркнул, что "законные российские озабоченности в сфере безопасности" были проигнорированы и игнорируются до сих пор.