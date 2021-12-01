ru ua
Ср, 01 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Путин против расширения НАТО на восток. Хочет гарантий от Альянса

Новина українською →
Москва, Среда 01 декабря 2021 14:32
Путин против расширения НАТО на восток. Хочет гарантий от Альянса Фото: президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Россия предлагает начать предметные переговоры о достижении юридических гарантий "нерасширения НАТО на восток". Президент РФ Владимир Путин намерен добиваться "надежных и долгосрочных гарантий безопасности".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на РБК.

Он в переговорах с США и их союзниками будет "настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые продвижения НАТО на восток".

По словам Путина, Москве нужны именно юридические гарантии, потому что западные страны не выполнили взятые на себя устные обязательства.

"Всем известно о дававшихся устных заверениях, что НАТО не будет расширяться на восток", - отметил Путин, но, по его словам, все было сделано ровно наоборот.

Президент подчеркнул, что "законные российские озабоченности в сфере безопасности" были проигнорированы и игнорируются до сих пор.

Напомним, Путин назвал "красные линии" по Украине, они связаны с ударными комплексами.

До этого летом у Путина подтвердили, что у Украины есть право на вступление в НАТО.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин НАТО Украина
NEWS
Экономический паспорт и гражданство для диаспоры: основные заявления из послания Зеленского к Раде
Экономический паспорт и гражданство для диаспоры: основные заявления из послания Зеленского к Раде
DAILY
Андрей Ермак: Атакуя государство, олигархи угрожают самому существованию Украины
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Андрей Ермак: Атакуя государство, олигархи угрожают самому существованию Украины