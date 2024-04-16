Ганьба та політика: Зеленський відреагував на ідею розділити допомогу США

Якщо Сполучені Штати Америки (США) ухвалять законопроєкт про фінансову допомогу, яка не включатиме кошти для України, це буде ганьбою для світу й демократії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час інтерв'ю PBS NewsHour.
Президент розкритикував плани спікера Палати представників Майка Джонсона винести на голосування окремий законопроєкт про фінансування допомоги лише Ізраїлю. Він зауважив, що відповідний крок є проявом чистої політики та стане ганьбою для світу й демократії.
"Ну, якщо Конгрес буде ділити цю допомогу після всього, що сталося, буде ділити на ізраїльську та українську, то це означає, що це питання виборів у Сполучених Штатах", - пояснив він.
Зеленський зауважив, що якщо Україна програє у війні, Росія піде війною на країни НАТО, що призведе до загибелі вже американських солдатів, яким доведеться захищати свої землі.
"Люди в Конгресі повинні двічі подумати, перш ніж просувати ці політичні питання щодо підтримки України, і проголосувати за підтримку всіх країн, чиї життя залежать від цього", - додав Зеленський.
Ще у лютому Сенат США ухвалив законопроєкт, який передбачає виділення близько 60 млрд доларів на допомогу нашій країні. Але він так і не пройшов Палату представників.
Раніше Джонсон відмовлявся виносити документ на розгляд, оскільки він хотів, щоб до нього внесли виправлення. Зокрема, він допускав можливість допомоги нашій країні в кредит.
Сьогодні, 16 квітня, спікер Палати представників представив окремі законопроекти щодо фінансування допомоги США для України, Ізраїлю, Тайваню.
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