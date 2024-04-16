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Позор и политика: Зеленский отреагировал на идею разделить помощь США

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Если Соединенные Штаты Америки (США) примут законопроект о финансовой помощи, которая не будет включать средства для Украины, это будет позором миру и демократии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время интервью PBS NewsHour.

Президент раскритиковал планы спикера Палаты представителей Майка Джонсона вынести на голосование отдельный законопроект о финансировании  помощи только Израилю. Он отметил, что соответствующий шаг является проявлением чистой политики и станет позором для мира и демократии.

"Ну, если Конгресс будет делить эту помощь после всего, что произошло, будет делить на израильскую и украинскую, то это означает, что это вопрос выборов в Соединенных Штатах", - пояснил он.

Зеленский отметил, что если Украина проиграет в войне, Россия пойдет войной на страны НАТО, что приведет к гибели уже американских солдат, которым придется защищать свои земли.

"Люди в Конгрессе должны дважды подумать, прежде чем продвигать эти политические вопросы по поддержке Украины, и проголосовать за поддержку всех стран, чьи жизни зависят от этого", - добавил Зеленский.

Вопрос о помощи Украине от США

Еще в феврале Сенат США принял законопроект, который предусматривает выделение около 60 млрд долларов на помощь нашей стране. Но он так и не прошел Палату представителей.

Ранее Джонсон отказывался выносить документ на рассмотрение, поскольку он хотел, чтобы в него внесли исправления. В частности, он допускал возможность помощи нашей стране в кредит.

Сегодня, 16 апреля, спикер Палаты представителей представил отдельные законопроекта по финансированию помощи США для Украины, Израиля, Тайваня.

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