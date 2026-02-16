Галущенку повідомили про підозру у справі "Мідас": нові деталі від НАБУ

Офіційно, у відомстві не розголошують ім'я підозрюваного, однак як повідомляли джерела РБК-Україна, вчора НАБУ та САП затримали колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка під час спроби виїхати за кордон.

За даними слідства, посадовець пов’язаний із фінансовою схемою легалізації доходів, отриманих від незаконної діяльності в енергетичному секторі.

Схема з офшорами та інвестфондом

Слідство встановило, що у 2021 році на острові Ангілья було створено інвестиційний фонд, який мав залучити близько 100 млн доларів. До його структури були інтегровані компанії, зареєстровані на Маршаллових островах, бенефіціарами яких оформили колишню дружину та дітей підозрюваного.

Через ці компанії здійснювалися "інвестиції" у фонд, на рахунки якого, відкриті у швейцарських банках, надходили кошти злочинної організації.

Мільйонні перекази та використання коштів

За даними правоохоронців, у період перебування посадовця на посаді злочинна організація отримала понад 112 млн доларів готівкою, частину яких легалізували через фінансові інструменти, включно з криптовалютою та вкладеннями у фонд.

На рахунки фонду, пов’язаного з родиною підозрюваного, було перераховано понад 7,4 млн доларів, а також 1,3 млн швейцарських франків і 2,4 млн євро, які видали готівкою або перевели родині безпосередньо у Швейцарії. Частину коштів витратили на оплату навчання дітей та інші приватні потреби.

Затримання та подальше розслідування

15 лютого 2026 року колишнього високопосадовця затримали під час спроби залишити територію України. Йому повідомлено про підозру за статтями щодо участі у злочинній організації та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

Розслідування триває, правоохоронці співпрацюють із компетентними органами 15 держав. Відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її провину не буде доведено обвинувальним вироком суду.