Галущенко сообщили о подозрении по делу "Мидас": новые детали от НАБУ

Официально, в ведомстве не разглашают имя подозреваемого, однако как сообщали источники РБК-Украина, вчера НАБУ и САП задержали бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко при попытке выехать за границу.

По данным следствия, чиновник связан с финансовой схемой легализации доходов, полученных от незаконной деятельности в энергетическом секторе.

Схема с оффшорами и инвестфондом

Следствие установило, что в 2021 году на острове Ангилья был создан инвестиционный фонд, который должен был привлечь около 100 млн долларов. В его структуру были интегрированы компании, зарегистрированные на Маршалловых островах, бенефициарами которых оформили бывшую жену и детей подозреваемого.

Через эти компании осуществлялись "инвестиции" в фонд, на счета которого, открытые в швейцарских банках, поступали средства преступной организации.

Миллионные переводы и использование средств

По данным правоохранителей, в период пребывания чиновника в должности преступная организация получила более 112 млн долларов наличными, часть которых легализовали через финансовые инструменты, включая криптовалюту и вложения в фонд.

На счета фонда, связанного с семьей подозреваемого, было перечислено более 7,4 млн долларов, а также 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро, которые выдали наличными или перевели семье непосредственно в Швейцарии. Часть средств потратили на оплату обучения детей и другие частные нужды.

Задержание и дальнейшее расследование

15 февраля 2026 года бывшего чиновника задержали при попытке покинуть территорию Украины. Ему сообщено о подозрении по статьям об участии в преступной организации и отмывании доходов, полученных преступным путем.

Расследование продолжается, правоохранители сотрудничают с компетентными органами 15 государств. Согласно Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана обвинительным приговором суда.