Мільйонів 30 знайшов би. Галущенко в суді назвав "прийнятну" для себе заставу

Колишній міністр енергетики та юстиції України Герман Галущенко в суді заговорив про те, яку заставу він готовий внести для виходу із СІЗО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію судового засідання.

"Ну, я не знаю. Мільйонів 30 я б знайшов", - відповів він.

Суд над Галущенком

Нагадаємо, у ніч на 15 лютого 2026 року детективи НАБУ і САП затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка під час спроби перетину державного кордону.

Затримання відбулося в межах розслідування масштабної корупційної справи "Мідас", де експосадовець фігурує як підозрюваний. Йдеться про розслідування злочинів угруповання, до якого входили чиновники та бізнесмени. Однією з ключових фігур схеми є Тимур Міндіч.

За версією слідства, Галущенко причетний до зловживань в енергетичній галузі, хоча сам він відкидає звинувачення, стверджуючи, що лише формував лояльну команду для управління міністерством.

Сторона обвинувачення звернулася до суду з клопотанням про тримання під вартою із заставою в розмірі 425 млн гривень.

Галущенко під час судового засідання назвав таку суму "вироком", заявивши про відсутність коштів для її виплати і неможливість знайти поручителів.