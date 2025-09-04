UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

У Гаазі відбудеться зустріч коаліції дронів: збереться понад 20 країн

Фото: міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Гаазі відбудеться зустріч коаліції дронів за участю понад 20 країн. Вона буде присвячена посиленню підтримки України у боротьбі проти російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса.

Міністр наголосив, що дрони та антидронні системи мають вирішальне значення для України в боротьбі проти російської агресії.

"У Гаазі я зустрічаюся з представниками Drone Capability Coalition, яка об'єднує понад 20 країн для надання підтримки Україні", - пояснив Брекельманс.

За його словами, він разом з партнерами готуються інвестуємо в цю галузь значні кошти.

"Це зміцнює Україну, а також наші збройні сили та промисловість", - підсумував він.

Виробництво дронів в Україні

Зауважимо, що в Україні активно розширюють виробництво дронів: цього літа компанія Frontline уклала стратегічну угоду з німецько-українським виробником Quantum Systems для масштабування виробництва та інтеграції в європейську оборонну індустрію.

Президент Володимир Зеленський раніше наголосив, що цього року планується випустити сотні-тисячі дронів-перехоплювачів, контрактуючи всі доступні обсяги пріоритетних моделей.

До фінансування вже долучаються міжнародні партнери - зокрема, Гана заявила про готовність підтримати виробництво для ЗСУ.

Водночас раніше сьогодні міністр оборони України Денис Шмигаль запропонував Новій Зеландії приєднатися до виробництва морських дронів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниДрони