У Гаазі відбудеться зустріч коаліції дронів: збереться понад 20 країн

У Гаазі відбудеться зустріч коаліції дронів за участю понад 20 країн. Вона буде присвячена посиленню підтримки України у боротьбі проти російської агресії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса.
Міністр наголосив, що дрони та антидронні системи мають вирішальне значення для України в боротьбі проти російської агресії.
"У Гаазі я зустрічаюся з представниками Drone Capability Coalition, яка об'єднує понад 20 країн для надання підтримки Україні", - пояснив Брекельманс.
За його словами, він разом з партнерами готуються інвестуємо в цю галузь значні кошти.
"Це зміцнює Україну, а також наші збройні сили та промисловість", - підсумував він.
Зауважимо, що в Україні активно розширюють виробництво дронів: цього літа компанія Frontline уклала стратегічну угоду з німецько-українським виробником Quantum Systems для масштабування виробництва та інтеграції в європейську оборонну індустрію.
Президент Володимир Зеленський раніше наголосив, що цього року планується випустити сотні-тисячі дронів-перехоплювачів, контрактуючи всі доступні обсяги пріоритетних моделей.
До фінансування вже долучаються міжнародні партнери - зокрема, Гана заявила про готовність підтримати виробництво для ЗСУ.
Водночас раніше сьогодні міністр оборони України Денис Шмигаль запропонував Новій Зеландії приєднатися до виробництва морських дронів.