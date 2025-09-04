Україна запропонувала Новій Зеландії співпрацювати у виробництві морських дронів
Україна шукає нових партнерів у сфері оборони. Міністр оборони України Денис Шмигаль запропонував Новій Зеландії приєднатися до виробництва морських дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву.
"Радий зустрічі в Києві з Міністеркою оборони Нової Зеландії Джудіт Коллінз та Головнокомандувачем Збройних сил Нової Зеландії, маршалом авіації Тоні Девісом", - зазначив Шмигаль.
Він розповів, що під час зустрічі подякував народу і керівництву Нової Зеландії за всебічну підтримку в нашій боротьбі проти російської агресії.
Українці під час візиту делегації Нової Зеландії проінформували їх про поточну ситуацію на полі бою, про ключові потреби нашої армії та обговорили пріоритети двосторонньої співпраці у сфері оборони.
"Зокрема, запропонував розглянути можливості співробітництва у виробництві морських дронів", - зазначив Шмигаль.
Серед інших тем зустрічі, аз його словами, були:
- перспективи двосторонньої безпекової угоди,
- участь у Коаліції охочих та гуманітарні проєкти.
Водночас міністр запропонував Новій Зеландії взяти участь у фінансуванні програм реабілітації звільнених з полону українських військових та цивільних.
"Ми також високо цінуємо участь новозеландських інструкторів у програмі підготовки українських військових Interflex. Висловив вдячність Новій Зеландії за допомогу в протидії тіньовому флоту Росії. Закликав партнерів продовжувати та посилювати санкційний тиск на агресора, зокрема у питанні конфіскації заморожених російських активів", - підсумував Шмигаль.
Виробництво дронів в Україні
Варто зазначити, що цього літа українська компанія Frontline уклала стратегічну угоду з німецько-українським виробником дронів Quantum Systems.
Партнерство передбачає масштабування виробництва в Україні та глибшу інтеграцію в європейську оборонну індустрію.
Варто зауважити, що президент України Володимир Зеленський цьогоріч також повідомив, що Україна цього року планує виготовити сотні-тисячі дронів-перехоплювачів.
Він також зазначив, що Україна буде контрактувати всі доступні обсяги пріоритетних типів дронів. Крім того, днями глава держави написав у соцмережах, що Гана готова профінансувати виробництво дронів для ЗСУ.