В Гааге состоится встреча коалиции дронов: соберется более 20 стран

В Гааге состоится встреча коалиции дронов с участием более 20 стран. Она будет посвящена усилению поддержки Украины в борьбе против российской агрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса.
Министр подчеркнул, что дроны и антидронные системы имеют решающее значение для Украины в борьбе против российской агрессии.
"В Гааге я встречаюсь с представителями Drone Capability Coalition, которая объединяет более 20 стран для оказания поддержки Украине", - пояснил Брекельманс.
По его словам, он вместе с партнерами готовятся инвестируем в эту отрасль значительные средства.
"Это укрепляет Украину, а также наши вооруженные силы и промышленность", - подытожил он.
Заметим, что в Украине активно расширяют производство дронов: этим летом компания Frontline заключила стратегическое соглашение с немецко-украинским производителем Quantum Systems для масштабирования производства и интеграции в европейскую оборонную индустрию.
Президент Владимир Зеленский ранее подчеркнул, что в этом году планируется выпустить сотни-тысячи дронов-перехватчиков, контрактуя все доступные объемы приоритетных моделей.
К финансированию уже приобщаются международные партнеры - в частности, Гана заявила о готовности поддержать производство для ВСУ.
В то же время ранее сегодня министр обороны Украины Денис Шмыгаль предложил Новой Зеландии присоединиться к производству морских дронов.