ua en ru
Чт, 04 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Гааге состоится встреча коалиции дронов: соберется более 20 стран

Нидерланды, Четверг 04 сентября 2025 15:01
UA EN RU
В Гааге состоится встреча коалиции дронов: соберется более 20 стран Фото: министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Гааге состоится встреча коалиции дронов с участием более 20 стран. Она будет посвящена усилению поддержки Украины в борьбе против российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса.

Министр подчеркнул, что дроны и антидронные системы имеют решающее значение для Украины в борьбе против российской агрессии.

"В Гааге я встречаюсь с представителями Drone Capability Coalition, которая объединяет более 20 стран для оказания поддержки Украине", - пояснил Брекельманс.

По его словам, он вместе с партнерами готовятся инвестируем в эту отрасль значительные средства.

"Это укрепляет Украину, а также наши вооруженные силы и промышленность", - подытожил он.

Производство дронов в Украине

Заметим, что в Украине активно расширяют производство дронов: этим летом компания Frontline заключила стратегическое соглашение с немецко-украинским производителем Quantum Systems для масштабирования производства и интеграции в европейскую оборонную индустрию.

Президент Владимир Зеленский ранее подчеркнул, что в этом году планируется выпустить сотни-тысячи дронов-перехватчиков, контрактуя все доступные объемы приоритетных моделей.

К финансированию уже приобщаются международные партнеры - в частности, Гана заявила о готовности поддержать производство для ВСУ.

В то же время ранее сегодня министр обороны Украины Денис Шмыгаль предложил Новой Зеландии присоединиться к производству морских дронов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Дрони
Новости
В поисках мира? Что говорят Зеленский, Путин и Трамп об окончании войны в Украине
В поисках мира? Что говорят Зеленский, Путин и Трамп об окончании войны в Украине
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России