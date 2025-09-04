В Гааге состоится встреча коалиции дронов: соберется более 20 стран

В Гааге состоится встреча коалиции дронов с участием более 20 стран. Она будет посвящена усилению поддержки Украины в борьбе против российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса.

Министр подчеркнул, что дроны и антидронные системы имеют решающее значение для Украины в борьбе против российской агрессии.

"В Гааге я встречаюсь с представителями Drone Capability Coalition, которая объединяет более 20 стран для оказания поддержки Украине", - пояснил Брекельманс.

По его словам, он вместе с партнерами готовятся инвестируем в эту отрасль значительные средства.

"Это укрепляет Украину, а также наши вооруженные силы и промышленность", - подытожил он.