У Гаазі невідомий кинув бомбу в офіс партії D66 через поштову скриньку

У Гаазі близько 21:00 невідомий кинув піротехнічну бомбу через поштову скриньку в офіс нідерландської партії D66. Всередині перебували близько 30 людей - ніхто не постраждав. За годину поліція затримала підозрюваного.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нідерландські ЗМІ.
Що сталося
Вибух стався в офісі D66 на вулиці Ланге Хаутстраат під час молодіжного заходу організації "Молоді демократи". Вибухівку кинули через поштову скриньку. Вибило шибку у верхній частині дверей, у будівлі утворився густий дим. Матеріальні збитки незначні.
"Це був шалено гучний вибух. Ми страшенно злякалися, але я рада, що всі в порядку", - сказала голова молодіжного крила партії Рашель Смук.
За її словами, керівництво організовано вивело всіх присутніх через запасний вихід до саду.
Реакція лідера партії
Лідер D66, прем'єр Єттен, назвав інцидент "боягузливим актом залякування" і заявив, що демократичні сили ніколи не замовкнуть під тиском насильства.
У суботу ввечері в селі Санкт-Освальд-бай-Фрайштадт вибухнув снаряд часів Другої світової війни, що знаходився під дитячим вогнищем. П'ятеро дітей віком від 10 до 14 років отримали поранення та були госпіталізовані. Поруч знайшли ще один вибуховий предмет.
Дещо раніше австрійська поліція затримала чоловіка, який підсипав щурячу отруту в банки з дитячим харчуванням відомої марки HiPP. Зловмисник вимагав 2 мільйони євро, погрожуючи безпеці продукції. Правоохоронці затримали шантажиста, але не виключено, що одна банка з отрутою все ще може бути в обігу.