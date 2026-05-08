У Гаазі невідомий кинув бомбу в офіс партії D66 через поштову скриньку

Що сталося

Вибух стався в офісі D66 на вулиці Ланге Хаутстраат під час молодіжного заходу організації "Молоді демократи". Вибухівку кинули через поштову скриньку. Вибило шибку у верхній частині дверей, у будівлі утворився густий дим. Матеріальні збитки незначні.

"Це був шалено гучний вибух. Ми страшенно злякалися, але я рада, що всі в порядку", - сказала голова молодіжного крила партії Рашель Смук.

За її словами, керівництво організовано вивело всіх присутніх через запасний вихід до саду.

Реакція лідера партії

Лідер D66, прем'єр Єттен, назвав інцидент "боягузливим актом залякування" і заявив, що демократичні сили ніколи не замовкнуть під тиском насильства.