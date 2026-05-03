Шантажист клав у дитяче пюре відомої марки отруту, вимагаючи 2 мільйони євро

В Австрії затримали чоловіка, який підсипав щурячу отруту в банки з дитячим харчуванням. Зловмисник намагався шантажувати компанію HiPP та вимагав мільйони євро в обмін на безпеку продукції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Поліція у східному штаті Бургенленд вже затримала 39-річного підозрюваного. Це сталося після того, як у баночках із пюре виявили небезпечну речовину. Прессекретар поліції зазначив, що деталі обставин арешту поки наразі не розголошують.

Австрійська преса з'ясувала, що компанія HiPP отримала електронний лист із вимогою викупу. Лист прийшов ще 27 березня, проте фірма помітила його запізно.

Повідомлення надіслали на пошту, яку перевіряли лише раз на два-три тижні. Термін оплати, який становив шість днів, уже вичерпався.

Відкликання продукції: під загрозою три країни

Перший небезпечний випадок зафіксували два тижні тому. В одній із банок із морквяним та картопляним пюре знайшли отруту. Це змусило HiPP негайно відкликати весь асортимент своєї продукції.

Загалом правоохоронці та служби безпеки вилучили п’ять баночок з отрутою. Їх знайшли в Австрії, Чехії та Словаччині.

Продукцію встигли прибрати з полиць магазинів до того, як її купили споживачі. Проте ризик залишається. Влада вважає, що принаймні ще одна отруєна банка все ще може бути в обігу.

Як розпізнати небезпечну баночку: інструкція для батьків

Батьків закликають бути вкрай уважними при виборі харчування. Обов’язково перевірте упаковку перед використанням.

На що звернути увагу:

Кришка: перевірте, чи вона не пошкоджена та чи щільно закрита.

Ущільнювач: на банці не має бути слідів відкриття.

Запах: будь-який незвичний або неприємний аромат - привід викинути продукт.

Маркування: особливу увагу приділіть дну скляної тари. Шукайте білу наклейку з червоним колом - це знак шантажиста.

Австрійське агентство з охорони здоров'я та безпеки харчових продуктів попереджає про наслідки. Якщо дитина вже з'їла пюре цього бренду, слідкуйте за станом її здоров'я.

Негайно зверніться до лікаря, якщо помітили у малюка ознаки кровотечі. Також симптомами отруєння можуть бути надзвичайна слабкість або раптова блідість шкіри. Зволікання може бути небезпечним для життя дитини.