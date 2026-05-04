П'ятеро дітей постраждали через вибух старого снаряду в Австрії

01:47 04.05.2026 Пн
2 хв
Поруч знайшли ще один вибуховий предмет
aimg Катерина Коваль
П'ятеро дітей постраждали через вибух старого снаряду в Австрії Фото: небезпечні знахідки дають знати про себе й досі (РБК-Україна)
У суботу ввечері в австрійському селі Санкт-Освальд-бай-Фрайштадт вибухнув снаряд часів Другої світової війни, що знаходився під дитячим вогнищем. П'ятеро дітей віком від 10 до 14 років отримали поранення і госпіталізовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Що сталося

Діти приїхали з іншого району федеральної землі Верхня Австрія на організований молодіжний виїзд - місце є популярним для таборування молодіжних груп. Коли вогнище розгорілося, під ним вибухнув предмет, який поліція описала як "пережиток війни".

Після вибуху правоохоронці оглянули сусідній майданчик для вогнища і виявили ще один предмет із вибухівкою. На місці працює група саперів. Поліція розслідує, як боєприпаси опинилися під місцем для вогнища.

П'ятеро постраждалих дітей доставлені до дитячої лікарні в місті Лінц. Ступінь тяжкості поранень уточнюється.

Контекст

Боєприпаси часів Другої світової в Австрії досі іноді виявляють - переважно під час будівельних робіт. Однак нещасні випадки через їхнє ненавмисне підривання трапляються вкрай рідко.

Раніше стало відомо, що охорона Філіппін заявила, що чотири китайські судна проводять незаконні морські наукові дослідження у водах країни, та пригрозила їх витіснити. Інцидент стався на тлі загострення відносин між Манілою та Пекіном у Південно-Китайському морі.

20 квітня США та Філіппіни розпочали найбільші спільні військові навчання "Балікатан", що підкреслює посилення військової присутності Вашингтона в Індо-Тихоокеанському регіоні на тлі напруження з Китаєм. У навчаннях беруть участь понад 17 тисяч військових, а також союзники, зокрема Японія, Австралія, Канада, Нова Зеландія та Франція.

Вчорашня атака на Київщину була нетиповою: "Флеш" показав, які дрони запускала РФ
