П'ятеро дітей постраждали через вибух старого снаряду в Австрії

У суботу ввечері в австрійському селі Санкт-Освальд-бай-Фрайштадт вибухнув снаряд часів Другої світової війни, що знаходився під дитячим вогнищем. П'ятеро дітей віком від 10 до 14 років отримали поранення і госпіталізовані.

Що сталося Діти приїхали з іншого району федеральної землі Верхня Австрія на організований молодіжний виїзд - місце є популярним для таборування молодіжних груп. Коли вогнище розгорілося, під ним вибухнув предмет, який поліція описала як "пережиток війни". Після вибуху правоохоронці оглянули сусідній майданчик для вогнища і виявили ще один предмет із вибухівкою. На місці працює група саперів. Поліція розслідує, як боєприпаси опинилися під місцем для вогнища. П'ятеро постраждалих дітей доставлені до дитячої лікарні в місті Лінц. Ступінь тяжкості поранень уточнюється.